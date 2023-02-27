Stajyer nasıl yazılır? Stajyer mi stajer mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede birleşik sözcükler gibi yabancı kökenli sözcüklerin de kullanıldığı bilinir. Bu sözcüklerden biri de stajyer olarak belirtilebilir. Farsça kökenli olan stajyer kelimesi, isim türündeki bir sözcüktür. Staj yapan bir kişiyi ifade eden stajyer sözcüğü yazılırken "y" sesinin kullanılıp kullanılmadığı da bu bağlamda sıklıkla araştırılan hususlardandır. Pek çok kişi tarafından sorgulanan "Stajyer mi stajer mi?" sorusunun yanıtlanması için başvurulması gereken güvenilir kaynak ise TDK güncel çevrim içi sözlüğüdür. TDK güncel sözlüğü üzerinden sorgulandığı zaman stajyer sözcüğünün doğru yazılışı ile tanımı öğrenilebilir.

Stajyer nasıl yazılır?

Yabancı kökenli sözcüklerin doğru yazılışlarının öğrenilmesi için TDK tarafından sunulan bilgilere başvurulması yeterlidir. Türkçe yazım kuralları kapsamındaki doğru bilgileri sunan iki kaynak Türk Dil Kurumu Yazım Kuralları Kılavuzu ile güncel çevrim içi sözlüğüdür. Türkçede birleşik sözcüklerin doğru yazılışları gibi yabancı kökenli sözcüklerin doğru yazılışları da sıklıkla karıştırılabilir. Bu nedenle yabancı kökenli sözcüklerden olan stajyerin doğru yazılışının öğrenilmesi amacıyla da TDK'ye başvurulabilir. Stajyer doğru yazılışı bu bağlamda doğru ve yanlış şekli ile aşağıdaki gibi belirtilebilir:

Stajyer (Doğru)

Stajer (Yanlış)

Yukarıda sunulan bilgilere göz atıldığı zaman stajyer yazımında "y" sesinin de kullanılması gerektiği görülebilir. Çünkü stajyer TDK güncel çevrim içi sözlüğünde aratıldığı zaman "stajyer" şeklinde yazıldığı görülen Fransızca kökenli bir kelimedir. Bu kelimenin Fransızcadaki doğru yazılışı "stagiaire" şeklindedir. Fransızcada stagiaire şeklinde yazılan bu sözcüğün Türkçeye uyarlanmış hâli de stajyerdir.

Stajyer yazımı ile ilgili örnek cümleler

İsim görevindeki sözcüklerden olan stajyer TDK kapsamında "staj yapan kimse" şeklinde tanımlanır. Yani stajyer, belli bir iş yerinde staj yapmakta olan kişileri temsil eden bir sözcüktür. Bu sözcüğe "-lik" eki eklendiği zaman yine isim görevinde bir sözcük olan "stajyerlik" sözcüğü elde edilir. Stajyerlik sözcüğü de TDK kapsamında "stajyer olma durumu" şeklinde tanımlanır. Doğru yazılışı ve TDK kapsamındaki tanımı belirtilen stajyer sözcüğü ile oluşturulabilen örnek cümleler ise şu şekildedir: