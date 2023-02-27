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Stajyer nasıl yazılır? Stajyer mi stajer mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

26.02.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik sözcüklerden yabancı kökenli kelimelere uzanan pek çok sözcüğü içeren Türk dilinin zengin olduğu bilinir. Türkçede yazım kurallarına uyulması için de TDK kapsamındaki bilgilere göz atılması önemlidir. Arapça, Farsça ve Fransızca kökenli pek çok kelimenin de Türkçe diline ödünçlendiği söylenebilir. Bu nedenle Fransızca kökenli bir sözcük olan stajyerin nasıl yazıldığı da sıklıkla araştırılır. Özellikle iş alanında sıklıkla kullanılan stajyerin doğru yazılışı nasıldır?

Stajyer nasıl yazılır? Stajyer mi stajer mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede birleşik sözcükler gibi yabancı kökenli sözcüklerin de kullanıldığı bilinir. Bu sözcüklerden biri de stajyer olarak belirtilebilir. Farsça kökenli olan stajyer kelimesi, isim türündeki bir sözcüktür. Staj yapan bir kişiyi ifade eden stajyer sözcüğü yazılırken "y" sesinin kullanılıp kullanılmadığı da bu bağlamda sıklıkla araştırılan hususlardandır. Pek çok kişi tarafından sorgulanan "Stajyer mi stajer mi?" sorusunun yanıtlanması için başvurulması gereken güvenilir kaynak ise TDK güncel çevrim içi sözlüğüdür. TDK güncel sözlüğü üzerinden sorgulandığı zaman stajyer sözcüğünün doğru yazılışı ile tanımı öğrenilebilir.

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Stajyer nasıl yazılır?

Yabancı kökenli sözcüklerin doğru yazılışlarının öğrenilmesi için TDK tarafından sunulan bilgilere başvurulması yeterlidir. Türkçe yazım kuralları kapsamındaki doğru bilgileri sunan iki kaynak Türk Dil Kurumu Yazım Kuralları Kılavuzu ile güncel çevrim içi sözlüğüdür. Türkçede birleşik sözcüklerin doğru yazılışları gibi yabancı kökenli sözcüklerin doğru yazılışları da sıklıkla karıştırılabilir. Bu nedenle yabancı kökenli sözcüklerden olan stajyerin doğru yazılışının öğrenilmesi amacıyla da TDK'ye başvurulabilir. Stajyer doğru yazılışı bu bağlamda doğru ve yanlış şekli ile aşağıdaki gibi belirtilebilir:

  • Stajyer (Doğru)
  • Stajer (Yanlış)

Yukarıda sunulan bilgilere göz atıldığı zaman stajyer yazımında "y" sesinin de kullanılması gerektiği görülebilir. Çünkü stajyer TDK güncel çevrim içi sözlüğünde aratıldığı zaman "stajyer" şeklinde yazıldığı görülen Fransızca kökenli bir kelimedir. Bu kelimenin Fransızcadaki doğru yazılışı "stagiaire" şeklindedir. Fransızcada stagiaire şeklinde yazılan bu sözcüğün Türkçeye uyarlanmış hâli de stajyerdir.

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Stajyer yazımı ile ilgili örnek cümleler

İsim görevindeki sözcüklerden olan stajyer TDK kapsamında "staj yapan kimse" şeklinde tanımlanır. Yani stajyer, belli bir iş yerinde staj yapmakta olan kişileri temsil eden bir sözcüktür. Bu sözcüğe "-lik" eki eklendiği zaman yine isim görevinde bir sözcük olan "stajyerlik" sözcüğü elde edilir. Stajyerlik sözcüğü de TDK kapsamında "stajyer olma durumu" şeklinde tanımlanır. Doğru yazılışı ve TDK kapsamındaki tanımı belirtilen stajyer sözcüğü ile oluşturulabilen örnek cümleler ise şu şekildedir:

  • Arkadaşım Elif, lise döneminin son senesinde şu anda çalışmakta olduğu şirkette stajyer olarak bulunmuştu.
  • Firmamızdaki stajyerler arasında bulunan Ahmet, verimli ve düzenli bir şekilde çalıştığı için yöneticilerden büyük övgü topladı.
  • Stajyer olarak görev alacağı bir hukuk bürosu arayan Kadir, şansına oturduğu yere çok yakın olan bir iş yeri tarafından kabul edildi.
  • Okuduğum bölümün stajyer olarak çalışma zorunluluğu bulunmadığı için son senemde tez yazmayı tercih ettim.
  • Şirketler stajyerleri belli başlı kritik süreçlerden uzakta tutsa da bu şirketlerin çalışanları onlara meslek alanlarına dair gözlem yapma fırsatı sunar.
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