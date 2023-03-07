Mahcup nasıl yazılır, mahccup yazımı nasıl olmalıdır? Mahcup mu mahçup mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Mahcup kelimesi Türkçede yazımı en sık yanlış yapılan kelimeler arasındadır. Mahcup kelimesi utangaç ya da utangaç bir biçimde anlamına gelmektedir. Bu sebeple mahcup Türkçede birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. Mahcup kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Konuşma sırasında yanlış söylenen bir kelime olan mahcup yazımı sırasında yanlış yazılmaktadır. Mahcup mu mahcup sorusunun en doğru cevabı ise yazım kılavuzunda belirtilmiştir.

Mahcup nasıl yazılır?

Mahcup kelimesi anlam bakımından kullanımı oldukça yaygındır. Türk Dil Kurumuna göre mahcup kelimesi utangaç ve utangaç bir biçimde anlamlarına gelmektedir. Mahcup kelimesi cümle içerisinde kullanıldığı görev bakımından isim ve zarf görevi görmektedir. Arapça kökenli olan mahcup kelimesinin yazımı en sık hataya düşülen kelimelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Mahcup kelimesi günlük konuşma dilinde /ç/ ve /b/ sesleriyle yanlış telaffuz edildiğinden dolayı yazımı da yanlış yapılabilmektedir. Mahcup kelimesi genellikle "mahçup" ve "mahçub" olarak söylenir ve yazılır. Mahcup TDK tarafından yayımlanan yazım kılavuzuna göre doğru kullanımı şu şekildedir:

Mahcup – Doğru Kullanım

Mahçup, mahçub – Yanlış Kullanım

Mahcup mu mahçup mu?

En sık hataya düşülen kelimelerden biri olan mahcup kelimesi hem günlük konuşma dilinde hem de yazı dilinde sık sık kullanılmaktadır. Bu sebeple mahcup kelimesinin doğru yazılışının bilinmesi oldukça önemlidir. Mahcup yazımında yanlışlığına sebep olan şey ise sert sessiz ile yumuşa sessizin bir arada bulunması sebep olabilmektedir. Mahçup şeklinde yazılan bu kelime yanlış olarak kabul edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre mahcup yazımı sırasında /c/ harfinin kullanılması gerekmektedir. Ancak mahcup kelimesi ünlüye başlayan bir ek aldığında /p/ > /b/ değişimi yaşanır. Mahcup doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler ise şu şekildedir: