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Adamakıllı nasıl yazılır, adamakıllı yazımı nasıl olmalıdır? Adamakıllı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

23.02.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçenin doğru kullanımı için kelimelerin yazılışını bilmek önemlidir. Gün içinde sıkça kullanılan adamakıllı kelimesi de yazımı konusunda kafa karışıklığı oluşturur. Ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı karıştırılabilir. Bu kelimenin doğru yazılışını öğrenmek ve kafa karışıklığını gidermek için TDK’nin sözlük ve yazım kılavuzu yayınlarına bakılabilir. Hem kelimenin anlamı hem de doğru yazımı bu şekilde öğrenilebilir. Peki, adamakıllı yazımı nasıl olmalıdır?

Adamakıllı nasıl yazılır, adamakıllı yazımı nasıl olmalıdır? Adamakıllı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizi doğru bir şekilde konuşmak kadar doğru yazmak da gerekir. Özellikle hatasız ve akıcı bir yazı için imla yanlışı yapılmamalıdır. Ancak özellikle birleşik kelimelerin nasıl yazıldığı konusunda sıkça hata yapılmaktadır. Adamakıllı gibi birleşik kelimelerin bazıları ayrı bazısı ise bitişik yazılır. Bu konuda bir kural olsa da istisnai durumlar da olabilir. Yani hangi kelimenin nasıl yazılacağı konusunda kafa karışıklığı oluşabilir.

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Adamakıllı nasıl yazılır?

Pek çok kişi adamakıllı kelimesini adam akıllı şeklinde ayrı yazar. Ancak bu yanlış bir kullanımdır çünkü adamakıllı doğru yazılışı aslında bitişiktir. Ayrı yazıldığı zaman hem okuma esnasında akışı bozabilir hem de görüntü olarak yanlış durur. Anlatım bozukluklarına da neden olabilecek bir kelimedir. Bu nedenle her zaman bitişik yazılması gerekir. Adamakıllı kelimesinin yazımı ile ilgili herhangi bir istisna yoktur her durumda birleşik yazılmalıdır. Bu nedenle " Adamakıllı ayrı mı yazılır?" sorusuna "hayır" diyebiliriz.

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Adamakıllı TDK doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Adamakıllı bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı sorusunun yanıtı oldukça araştırılmaktadır. Gün içinde yaygın bir şekilde kullanılan bu kelimenin doğru şekilde yazımı bitişiktir. Sıkça kullanıldığı için de doğru yazmaya özen göstermek gerekir. Ayrı yazılması durumunda yazım yanlışı olur. TDK’ye göre adamakıllı yazımı birleşik olmalıdır. İki ayrı kelimeden oluşan bu kelime, sonradan oluşmuş ve anlamlı bir kelime olmuştur. Dolayısıyla ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı konusunda insanların kafası karışmakta ve pek çok kişi hataya düşmektedir. TDK’de yer alan kurallara göre adamakıllı kelimesi her zaman bitişik yazılmalıdır. Bu kelimenin doğru yazılışı ve kullanımı ile ilgili örnek cümleler şunlardır:

  • Derslerine adamakıllı konsantre olmalısın. (Doğru)
  • Evin her yerine adam akıllı baktın mı? (Yanlış)
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