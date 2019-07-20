Fokun yetenekleri görenleri şaşırtıyor

Yaklaşık 5 yıl önce Uruguay’dan getirilen fokun birbirinden ilginç hareket ve şovları ilgiyle izleniyor. Havuzun içerisinde 3 metre yüksekteki toplara kafa vurup, çemberin içerisinden geçen fok, şarkı söyleyip tempo tutuyor.

ZİYARETÇİLER BÜYÜK BİR İLGİYLE İZLİYOR



Yaptığı akrobasi hareketleri ve çeşitli gösterileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşatan fok, yaptığı egzersiz hareketleriyle de görenlerin ilgisini çekiyor. Beslenmesine ve bakımına büyük özen gösterilen fok, ziyaretçiler tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor.

Gösteriyi büyük beğeniyle izlediklerini belirten vatandaşlar, fokun yeteneklerine çok şaşırdıklarını söyledi.

Kaynak: İHA

