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Fokun yetenekleri görenleri şaşırtıyor

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 20.07.2019 12:00 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi’ndeki fokun yetenekleri görenleri şaşırtıyor. Şarkı söyleyerek tempo tutan fok, ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor.

Yaklaşık 5 yıl önce Uruguay’dan getirilen fokun birbirinden ilginç hareket ve şovları ilgiyle izleniyor. Havuzun içerisinde 3 metre yüksekteki toplara kafa vurup, çemberin içerisinden geçen fok, şarkı söyleyip tempo tutuyor.

ZİYARETÇİLER BÜYÜK BİR İLGİYLE İZLİYOR

Yaptığı akrobasi hareketleri ve çeşitli gösterileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşatan fok, yaptığı egzersiz hareketleriyle de görenlerin ilgisini çekiyor. Beslenmesine ve bakımına büyük özen gösterilen fok, ziyaretçiler tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor.

Gösteriyi büyük beğeniyle izlediklerini belirten vatandaşlar, fokun yeteneklerine çok şaşırdıklarını söyledi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
fok gaziantep

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