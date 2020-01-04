Fonseca, açıkladı! Cengiz Ünder ayrılacak mı?

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, son dönemde takımdan ayrılacağı konuşulan milli futbolcumuz Cengiz Ünder hakkında açıklamalarda bulundu.
Son dönemde adı Manchester United ile de anılan milli oyuncumuz için Fonseca; "Hiçbir oyuncumuzu satmaya niyetimiz yok. Buna Cengiz dahil. Sadece 11 oyunculu bir kadroya sahip olup, oyuncuların gelişmesini bekleyemeyiz." dedi.
Fonseca'nın son dönemde fazla süre vermediği Cengiz Ünder, Serie A'da 7 maçta süre aldı ve 1 gol attı
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