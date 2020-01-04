SPOR
  4. Fonseca, açıkladı! Cengiz Ünder ayrılacak mı?

Fonseca, açıkladı! Cengiz Ünder ayrılacak mı?

İTALYA HABERLERİ  | 04.01.2020 23:21 | Son Güncelleme

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, Cengiz Ünder'in hakkında çıkan transfer iddialarını yanıtladı.

Fonseca, açıkladı! Cengiz Ünder ayrılacak mı?

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, son dönemde takımdan ayrılacağı konuşulan milli futbolcumuz Cengiz Ünder hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dönemde adı Manchester United ile de anılan milli oyuncumuz için Fonseca; "Hiçbir oyuncumuzu satmaya niyetimiz yok. Buna Cengiz dahil. Sadece 11 oyunculu bir kadroya sahip olup, oyuncuların gelişmesini bekleyemeyiz." dedi.

Fonseca'nın son dönemde fazla süre vermediği Cengiz Ünder, Serie A'da 7 maçta süre aldı ve 1 gol attı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDNA raporunda korkunç gerçek: 5 adet sperm örneği var!DNA raporunda korkunç gerçek: 5 adet sperm örneği var!
Haftalık 2 milyon TL kazandıHaftalık 2 milyon TL kazandı
İbrahimovic'in forma numarası belli olduİbrahimovic'in forma numarası belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
roma Cengiz Ünder Transfer ayrılacak mı açıklama Fonseca

En Çok Okunan Haberler

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

İran'da kırmızı bayrak göndere çekildi!

İran'da kırmızı bayrak göndere çekildi!

Çağlar Söyüncü'ye 62 milyonluk çılgın teklif

Çağlar Söyüncü'ye 62 milyonluk çılgın teklif

Fenerbahçe'den forvet hamlesi

Fenerbahçe'den forvet hamlesi

İşte Ndiaye'nin Trabzonspor'a maliyeti!

İşte Ndiaye'nin Trabzonspor'a maliyeti!

Beşiktaş İsralli golcünün peşinde

Beşiktaş İsralli golcünün peşinde

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ronaldo'dan Sampdoria'ya inanılmaz gol!

Ronaldo'dan Sampdoria'ya inanılmaz gol!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yılın transfer bombası! Hakan ve Cengiz...

Yılın transfer bombası! Hakan ve Cengiz...

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fonseca, açıkladı! Cengiz Ünder ayrılacak mı?

Fonseca, açıkladı! Cengiz Ünder ayrılacak mı?

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez haftalık 2 milyon TL kazandı

Haftalık 2 milyon TL kazandı

Zlatan İbrahimovic, Milan'da 21 numaralı formayı giyecek

İbrahimovic'in forma numarası belli oldu

Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

Ara transferde bir bomba daha patladı

Manchester United, Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor!

İngiliz devi Cengiz Ünder'in peşinde!

Serie A'da zirve Juventus ve Inter'in

Zirvede Juve ve Inter var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.