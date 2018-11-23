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Şampiyonlar Ligi finali öncesi yasaklı madde kullanmış

İSPANYA HABERLERİ  | 23.11.2018 21:31 | Son Güncelleme

Football Leaks'ten olay Sergio Ramos iddiası!.. Real Madrid'in İspanyol yıldızının, 2017 yılında Juventus'la oynadıkları finalden sonra kanında yasaklı madde bulunduğu ancak UEFA'nın bunu gizlediği iddia edildi.

Şampiyonlar Ligi finali öncesi yasaklı madde kullanmış

Futboldaki yolsuzlukları ortaya çıkartan Football Leaks, yine çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Football Leaks belgelerinde, Real Madrid forması giyen Sergio Ramos'un 2017 yılında 4-1'lik skorla Şampiyonlar Ligi kupasını kazandıkları maçtan sonra kanında yasaklı madde bulunduğu ancak UEFA'nın bu durumu gizlediği belirtildi.

Sergio Ramos ve Marca'dan teröre tepki

Der Spiegel'de yer alan habere göre; Sergio Ramos'un finalden sonra yapılan doping testinden geçemediği ve UEFA'nın da bunu bildiği kaydedildi.

DEXAMETASONE KULLANMIŞ
Sergio Ramos'un maçtan önce ağrıları gidermeye yönelik kullanılan Dexametasone kullandı ve maçtan sonraki testlerde kanında bu madde tespit edildi. Aslen ağrı geçirmek için kullanılan bu madde, bilinç ve konsantrasyonu da artırıyor ve öforik (aşırı enerjik) etkiye de sahip...

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Anahtar Kelimeler:
sergio ramos Football Leaks real madrid juventus uefa

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