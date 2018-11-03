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Dünya futbolunda deprem! Ligden çekilme planları ortaya çıktı

FUTBOL HABERLERİ  | 03.11.2018 16:41 | Son Güncelleme

Dünya Football Leaks'in ortaya çıkardığı yeni belgeleri konuşuyor. Söz konusu belgelerde UEFA'nın Finansal Fair-Play kurallarına uymayan Manchester City ve PSG'ye göz yumduğu ve Şampiyonlar Ligi'nden men etmediği ortaya çıktı. Ayrıca Bayern Münih’in, Almanya Ligi Bundesliga'dan çekilerek sadece bazı Avrupa kulüplerinin olduğu ‘Elitler Süper Lig’ planları yaptığı ortaya çıkarıldı.

Dünya futbolunda deprem! Ligden çekilme planları ortaya çıktı

Dünya futbolundaki gizli belgelerin sızdırıldığı ve gerçekleklerin ortaya çıkarıldığı Football Leaks UEFA ile ilgili şok bilgileri yayınladı. Son yıllarda kulüplerin en önemli gündem maddelerinden olan Finansal Fair Play konusunda PSG ve Manchester City gibi büyük kulüplerle yapılan ekstra anlaşmalara yer verildi.

FİNANSAL FAIR-PLAY İÇİN ÖZEL ANLAŞMA
PSG ve Manchester City’nin herkese uygulanan FFP şartları dışında özel bir anlaşma yaptığı ve bu sayede UEFA’nın turnuvalarından men edilmediği belirlendi. UEFA, iki dev kulüple anlaşma yoluna gitmek isteyip, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde uzak kalmamalarını sağlandı.

UEFA ayrıca FFP cezalarını Türkiye başta olmak üzere Romanya, Yunanistan ve Hırvatistan gibi ülkelere uygulanarak, adaletli davranılıyor gibi gösterildi.

ELİTLER SÜPER LİGİ
Öte yandan, Football Leaks bir özel konuyu daha öne çıkardı. Bayern Münih, 2016 yılından itibaren Avrupa’nın en büyük kulüplerinin yer aldığı bir Avrupa Süper Ligi’nin kurulabilmesi için girişimlere başladı. Bavyera devi, bu uğurda Bundesliga’dan çekilmeyi ve Alman Milli Takımı’na futbolcu almamayı bile kafasına koydu.

Avrupa Süper Ligi adı verilen organizasyonla kıtanın büyük kulüplerinin havuzdan daha çok para kazanabilmesi amaçlandı. 16 kulübün yer alacağı turnuvayla ilgili olarak taslak bir sözleşme de hazırlandı.

Taslak sözleşmede adı geçen kurucu kulüpler arasında Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern Münih, Juventus, Chelsea, Arsenal, Paris Saint Germain, Manchester City, Liverpool ve Milan yer alıyordu. Bu takımlar ligin daimi üyesi olacaktı.

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Anahtar Kelimeler:
uefa FFP psg Manchester City Bundesliga Football Leaks bayern münih

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