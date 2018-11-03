Dünya futbolunda deprem! Ligden çekilme planları ortaya çıktı

Dünya futbolundaki gizli belgelerin sızdırıldığı ve gerçekleklerin ortaya çıkarıldığı Football Leaks UEFA ile ilgili şok bilgileri yayınladı. Son yıllarda kulüplerin en önemli gündem maddelerinden olan Finansal Fair Play konusunda PSG ve Manchester City gibi büyük kulüplerle yapılan ekstra anlaşmalara yer verildi.
FİNANSAL FAIR-PLAY İÇİN ÖZEL ANLAŞMA
PSG ve Manchester City’nin herkese uygulanan FFP şartları dışında özel bir anlaşma yaptığı ve bu sayede UEFA’nın turnuvalarından men edilmediği belirlendi. UEFA, iki dev kulüple anlaşma yoluna gitmek isteyip, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde uzak kalmamalarını sağlandı.
UEFA ayrıca FFP cezalarını Türkiye başta olmak üzere Romanya, Yunanistan ve Hırvatistan gibi ülkelere uygulanarak, adaletli davranılıyor gibi gösterildi.
ELİTLER SÜPER LİGİ
Öte yandan, Football Leaks bir özel konuyu daha öne çıkardı. Bayern Münih, 2016 yılından itibaren Avrupa’nın en büyük kulüplerinin yer aldığı bir Avrupa Süper Ligi’nin kurulabilmesi için girişimlere başladı. Bavyera devi, bu uğurda Bundesliga’dan çekilmeyi ve Alman Milli Takımı’na futbolcu almamayı bile kafasına koydu.
Avrupa Süper Ligi adı verilen organizasyonla kıtanın büyük kulüplerinin havuzdan daha çok para kazanabilmesi amaçlandı. 16 kulübün yer alacağı turnuvayla ilgili olarak taslak bir sözleşme de hazırlandı.
Taslak sözleşmede adı geçen kurucu kulüpler arasında Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern Münih, Juventus, Chelsea, Arsenal, Paris Saint Germain, Manchester City, Liverpool ve Milan yer alıyordu. Bu takımlar ligin daimi üyesi olacaktı.
Galatasaray, olaylı derbiden sonra Belhanda ve Garry Rodrigues paylaşımı yaptı!
Fatih Terim öyle bir patladı ki... Olay sözler!
Adana Demirspor'Da Batuhan Karadeniz ve Murat Akın kadro dışı bırakıldı
Nicklas Bendtner'e 50 gün hapis cezası
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ı mahkemeye verdi!
Volkan Demirel'den Galatasaray derbisi paylaşımı
Dünyaca ünlü hocanın avukatı Fenerbahçe için İstanbul'da
Galatasaray 2 - 0 Fenerbahçe (Elit U21 Ligi)
Şenol Güneş Başakşehir'de kazanamıyor
Roma Cengiz Ünder'i bırakmayacak
Usain Bolt Central Coast Mariners'ten ayrıldı
Cristiano Ronaldo, gönlünü İtalyan model Manuela Ferrera'ya kaptırdı
Çin'de Tardelli'ye ilginç ceza
Okuyucu Yorumları 0 yorum