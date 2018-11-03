Dünya futbolunda deprem! Ligden çekilme planları ortaya çıktı

Dünya futbolundaki gizli belgelerin sızdırıldığı ve gerçekleklerin ortaya çıkarıldığı Football Leaks UEFA ile ilgili şok bilgileri yayınladı. Son yıllarda kulüplerin en önemli gündem maddelerinden olan Finansal Fair Play konusunda PSG ve Manchester City gibi büyük kulüplerle yapılan ekstra anlaşmalara yer verildi.

FİNANSAL FAIR-PLAY İÇİN ÖZEL ANLAŞMA

PSG ve Manchester City’nin herkese uygulanan FFP şartları dışında özel bir anlaşma yaptığı ve bu sayede UEFA’nın turnuvalarından men edilmediği belirlendi. UEFA, iki dev kulüple anlaşma yoluna gitmek isteyip, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde uzak kalmamalarını sağlandı.

UEFA ayrıca FFP cezalarını Türkiye başta olmak üzere Romanya, Yunanistan ve Hırvatistan gibi ülkelere uygulanarak, adaletli davranılıyor gibi gösterildi.

ELİTLER SÜPER LİGİ

Öte yandan, Football Leaks bir özel konuyu daha öne çıkardı. Bayern Münih, 2016 yılından itibaren Avrupa’nın en büyük kulüplerinin yer aldığı bir Avrupa Süper Ligi’nin kurulabilmesi için girişimlere başladı. Bavyera devi, bu uğurda Bundesliga’dan çekilmeyi ve Alman Milli Takımı’na futbolcu almamayı bile kafasına koydu.