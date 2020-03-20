Football Manager 2020 ücretsiz oldu! Nasıl indirebiliriz?

Dünyada en çok indirilen futbol oyunu olan Football Manager ücretsiz oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle oyunun 1 hafta ücretsiz olarak oynanabileceği açıklandı.
Türkiye ile birlikte tüm Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Football Manager firması SEGA'dan sürpriz bir açıklama geldi. İnsanların evde durması gerektiğini söyleyen firma, bu süre zarfında oyunlarına 1 hafta boyunca ücretsiz bir şekilde ulaşabileceklerinin müjdesini verdi.
OYUN NASIL İNDİRİLİR?
Football Manager 2020'ye sahip olmak istiyorsanız, bilgisayarınıza ''Steam'' isimli uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Daha sonra Steam'in oyun kütüphanesinden Football Manager 2020'yi ücretsiz olarak indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz.
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