Mynet Trend

Forbes 2019’un en çok kazanan aktörlerini yayınladı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 23.08.2019 08:01 | Son Güncelleme

Forbes dergisi geleneksel olarak her sene yayınladığı 'En Çok Kazanan Aktörler' listesini paylaştı. İşte paraya para demeyen isimler...

Forbes dergisi, 1 Haziran 2018 ile 1 Haziran 2019 tarihleri arasını dikkate alarak kazancı en yüksek olan erkek oyuncuları belirledi. Avengers: Endgame oyuncularının ilk üçe girmesi dikkat çekti. İşte Forbes verilerine göre 2019’un en çok kazanan aktörleri ve yıllık kazançları...

Forbes 2019’un en çok kazanan aktörlerini yayınladı

10. Will Smith

10. Will Smith
Kazancı: 35 milyon dolar

9. Paul Rudd

9. Paul Rudd
Kazancı: 41 milyon dolar

8. Chris Evans

8. Chris Evans
Kazancı: 43,5 milyon dolar

7. Adam Sandler

7. Adam Sandler
Kazancı: 57 milyon dolar

6. Bradley Cooper

6. Bradley Cooper
Kazancı: 57 milyon dolar

5. Jackie Chan

5. Jackie Chan
Kazancı: 58 milyon dolar

4. Akshay Kumar

4. Akshay Kumar
Kazancı: 65 milyon dolar

3. Robert Downey Jr.

3. Robert Downey Jr.
Kazancı: 66 milyon dolar

2. Chris Hemsworth

2. Chris Hemsworth
Kazancı: 76,4 milyon dolar

1. Dwayne Johnson

1. Dwayne Johnson
Kazancı: 89,4 milyon dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
forbes En çok kazanan aktörler En çok kazanan aktörler 2019 en çok kazanan oyuncular

En Çok Okunan Trend Haberler

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

İki arkadaşın şakalaşması korkunç sonlandı!

İki arkadaşın şakalaşması korkunç sonlandı!

Ünlü isimlerden örnek kampanya! Destek yağdı

Ünlü isimlerden örnek kampanya! Destek yağdı

Kırmızı bültenle aranıyor! Interpol devrede

Kırmızı bültenle aranıyor! Interpol devrede

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

MasterChef'in yeni sezon tarihi açıklandı! İşte ilk fragman

MasterChef'in yeni sezon tarihi açıklandı! İşte ilk fragman

Erkenci Kuş'ta final öncesi sürpriz gelişme!

Erkenci Kuş'ta final öncesi sürpriz gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte Çocuk oyuncu kadrosu ve konusu

Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı!

Yerli 'GOT' filmini çektiler, izleyenler tam not verdi

Yerli 'GOT' filmini çektiler, izleyenler tam not verdi

"Kız Kardeşler" Saraybosna'da izleyiciyle buluştu

"Kız Kardeşler" Saraybosna'da izleyiciyle buluştu

Frances McDormand’ın çalıntı Oscar davası kapandı

Oscar ödülünü çaldırmıştı... O dava kapandı!

Steven Soderbergh imzalı Meryl Streep komedisinin kanalı belli oldu

Let Them All Talk yayıncısını buldu

Timothee Chalamet'li The King’in afişi yayınlandı

Timothee Chalamet'li The King’in afişi yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.