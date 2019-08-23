Forbes 2019’un en çok kazanan aktörlerini yayınladı

Forbes dergisi, 1 Haziran 2018 ile 1 Haziran 2019 tarihleri arasını dikkate alarak kazancı en yüksek olan erkek oyuncuları belirledi. Avengers: Endgame oyuncularının ilk üçe girmesi dikkat çekti. İşte Forbes verilerine göre 2019’un en çok kazanan aktörleri ve yıllık kazançları...