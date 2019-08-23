Forbes dergisi, 1 Haziran 2018 ile 1 Haziran 2019 tarihleri arasını dikkate alarak kazancı en yüksek olan erkek oyuncuları belirledi. Avengers: Endgame oyuncularının ilk üçe girmesi dikkat çekti. İşte Forbes verilerine göre 2019’un en çok kazanan aktörleri ve yıllık kazançları...
Forbes 2019’un en çok kazanan aktörlerini yayınladı
10. Will Smith
Kazancı: 35 milyon dolar
9. Paul Rudd
Kazancı: 41 milyon dolar
8. Chris Evans
Kazancı: 43,5 milyon dolar
7. Adam Sandler
Kazancı: 57 milyon dolar
6. Bradley Cooper
Kazancı: 57 milyon dolar
5. Jackie Chan
Kazancı: 58 milyon dolar
4. Akshay Kumar
Kazancı: 65 milyon dolar
3. Robert Downey Jr.
Kazancı: 66 milyon dolar
2. Chris Hemsworth
Kazancı: 76,4 milyon dolar
1. Dwayne Johnson
Kazancı: 89,4 milyon dolar
Okuyucu Yorumları 0 yorum