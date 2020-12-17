Forbes’a göre 2020'de en çok kazanan ünlü kadın: Kylie Jenner

Forbes dergisi her yıl yaptığı 2020 yılının en fazla kazanan ünlü kadınları listesini açıkladı.

Kylie Jenner Forbes derginin en çok kazanan ünlüler listesinin en üst sırasına yerleşti. JABD’li reality show yıldızı ve girişimci Kylie Jenner bu yıl kazandığı 590 milyon dolar ile listenin zirvesine otururken, ilk beşe ayrıca şarkıcı Ariana Grande, şarkıcı ve oyuncu Taylor Swift ve Harry Potter kitaplarının yazarı Joan Rowling girdi.

Kim Kardashian'ın eşi Kanye West ise 170 milyon dolarla ikinci sıraya yerleşti.

Geçtiğimiz yıl, kazancını olduğundan fazla gösterdiği iddiaları nedeni ile Jenner'ın unvanı elinden alınmıştı.

İşte listede yer alan isimler:

Reality show yıldızı ve girişimci 23 yaşındaki Kylie Jenner (590 milyon dolar) ABD'li TV sunucusu Ellen DeGeneres (84 milyon dolar) ABD'li şarkıcı Ariana Grande (72 milyon dolar) ABD'li şarkıcı ve oyuncu Taylor Swift (63,3 milyon dolar) Harry Potter kitaplarının dünyaca ünlü İngiliz yazarı J.K. Rowling (60 milyon dolar) ABD'li şarkıcı Billie Eilish (53 milyon dolar) ABD'li TV yıldızı Kim Kardashian West (49,5 milyon dolar) ABD'li hakim, avukat, TV sunucusu Judy Sheindlin (49 milyon dolar) ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez (47,5 milyon dolar) ABD'li şarkıcı Pink (47 milyon dolar)



