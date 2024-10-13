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Form geçici klas kalıcı... Arda Turan antrenmanda öyle bir hareket yaptı ki, kendisine hayran bıraktı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.10.2024 09:16
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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan, Göztepe mücadelesi hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen idmanda yaptığı bir hareket ile büyük alkış topladı. İşte detaylar...

Form geçici klas kalıcı... Arda Turan antrenmanda öyle bir hareket yaptı ki, kendisine hayran bıraktı!

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Arda Turan'ın çalıştırdığı Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, ligin 9. haftasında oynayacağı Göztepe mücadelesinin hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul ekibi gerçekleştirdiği antrenmanda pas çalışması gerçekleştirirken Arda Turan da oyuncularına eşlik etti.

ARDA TURAN'DAN MÜTHİŞ HAREKET

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Pas çalışması sırasında hünerlerini sergileyen Turan, bir oyuncusuna bacak arası yaparken bu hareket sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Eyüpspor resmi hesabından da bu anlar paylaşılırken, paylaşıma 'Arda Turan’ı izlemeyi özleyenler için 30 saniye' notu düşüldü.

İŞTE O ANLAR...

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Eyüpspor Arda Turan son dakika
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