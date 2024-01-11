Forma şansı bulamadığı için ayrılmıştı, gittiğine bin pişman oldu! Berkan Kutlu Genoa ile sözleşmesini feshederek geri döndü

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasıyla Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanırken Sarı-Kırmızılılar yerli rotasyonunu güçlendirmek adına düğmeye basmıştı.

Bu anlamda Sarı-Kırmızılılar'da ilk hamle Berkan Kutlu'nun takıma geri dönüşü oldu.

GİTTİĞİNE BİN PİŞMAN

Fazla forma şansı bulamadığı ve bulamayacağı gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediğini kulübe ileten Berkan Genoa'ya kiralanmıştı ancak genç futbolcu İtalya'da da aradığını bulamadı.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak Genoa'ya giden Berkan Kutlu, sözleşmesini feshederek Sarı-Kırmızılılar'ın da isteğiyle geri döndü. Berkan Kutlu, kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelerek takımla çalışmalara başlayacak.





