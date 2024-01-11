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  4. Forma şansı bulamadığı için ayrılmıştı, gittiğine bin pişman oldu! Berkan Kutlu Genoa ile sözleşmesini feshederek geri döndü

Forma şansı bulamadığı için ayrılmıştı, gittiğine bin pişman oldu! Berkan Kutlu Genoa ile sözleşmesini feshederek geri döndü

11.01.2024 15:24 | Son Güncelleme:
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Ligde transfer hareketliliği iyiden iyiye hız kazanırken Sarı-Kırmızılılar'da forma şansı bulamaması nedeniyle takımdan ayrılan Berkan Kutlu Genoa ile olan kiralık sözleşmesini feshederek geri döndü. İşte detaylar...

Berkan Kutlu

Berkan Kutlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Genoa
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Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasıyla Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanırken Sarı-Kırmızılılar yerli rotasyonunu güçlendirmek adına düğmeye basmıştı.

Bu anlamda Sarı-Kırmızılılar'da ilk hamle Berkan Kutlu'nun takıma geri dönüşü oldu.

GİTTİĞİNE BİN PİŞMAN

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Fazla forma şansı bulamadığı ve bulamayacağı gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediğini kulübe ileten Berkan Genoa'ya kiralanmıştı ancak genç futbolcu İtalya'da da aradığını bulamadı.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

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Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak Genoa'ya giden Berkan Kutlu, sözleşmesini feshederek Sarı-Kırmızılılar'ın da isteğiyle geri döndü. Berkan Kutlu, kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelerek takımla çalışmalara başlayacak.

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