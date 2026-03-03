SPOR

Formsuz görüntü karizmayı çizdirdi! Saran'dan Tedesco hamlesi

Fenerbahçe'de son dönemdeki formsuz görüntü faturanın hocaya çıkmasına neden oldu. UEFA Avrupa Ligi'ne veda edilmesi ve Süper Lig’de lider Galatasaray ile farkın 4 puana çıkması üzerine, Başkan Sadettin Saran duruma el koydu. İtalyan teknik adam Domenico Tedesco, son dönemdeki kötü gidişatın nedenlerini açıklamak üzere "görüşme odasına" davet edildi.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de son haftalarda yaşanan üst üste puan kayıpları ve Avrupa macerasının sona ermesi, Başkan Sadettin Saran’ı harekete geçirdi. İşte Samandıra’daki kritik zirvenin detayları...

ZİRVE YOLUNDA AĞIR HASAR

Formsuz görüntü karizmayı çizdirdi! Saran dan Tedesco hamlesi 1

Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda çok kritik bir eşikte tökezledi. Kasımpaşa ve Antalyaspor beraberlikleriyle toplamda 4 puan bırakan sarı-lacivertlilerde, özellikle Antalyaspor maçındaki tartışmalı oyuncu değişiklikleri eleştirilerin odağı oldu. Gribal enfeksiyon nedeniyle kulübede olamayan teknik direktör Tedesco’nun uzaktan verdiği talimatlarla; maçın en iyileri Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek'in oyundan alınması hem yönetimin hem de camianın tepkisini çekti.

TEPKİLER ARKA ARKAYA GELİNCE...

Formsuz görüntü karizmayı çizdirdi! Saran dan Tedesco hamlesi 2

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek’in ardından Mert Müldür’ün kenara gelirken sitemkar olması otorite eksikliği anlamında sıkıntı yaşandığı izlenimi sundu. Bu konuyu da masaya yatırması beklenen Saran'ın olaya kısa süre içerisinde el atması bekleniyor.

BAŞKAN SARAN NEDENLERİNİ BİZZAT SORACAK

Formsuz görüntü karizmayı çizdirdi! Saran dan Tedesco hamlesi 3

Ligin bitimine sadece 10 maç kala şampiyonluk umutlarını tazelemek isteyen Başkan Sadettin Saran, Tedesco ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede; takımın fiziksel düşüşü ve maç içi hamlelerdeki hatalar tek tek masaya yatırılacak.

FORVET ÇIKMAZI TARTIŞILIYOR

Formsuz görüntü karizmayı çizdirdi! Saran dan Tedesco hamlesi 4

Zirvenin en sıcak maddelerinden bir diğeri de transfer stratejisi olacak. Devre arasında Jhon Duran, Cenk Tosun ve En-Nesyri gibi golcülerin gönderilip kadronun tek santrfor olarak Sidiki Cherif’e emanet edilmesi, yönetimin ve teknik heyetin en çok sorgulanan kararı durumunda. Sarı-lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran'ın da bu konuda özeleştiri yaptığı ve hatasını kabul ettiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu Mert Müldür İsmail Yüksek Sadettin Saran fenerbahçe Domenico Tedesco
