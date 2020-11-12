Formula 1 araçları İstanbul'un tarihi noktalarında

9 yıl aradan sonra Türkiye’ye dönen Formula 1, 14’üncü etabı DHL Türkiye Grand Prix'i için tanıtım videosu yayınlandı.
Tanıtım videosunda Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly İstanbul’un tarihi noktalarından geçiş yaptı.
When Istanbul met @AlphaTauriF1 and @redbullracing ???? ????#TurkishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/3Gr0kBO1j7— Formula 1 (@F1) November 12, 2020
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