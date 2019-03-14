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Formula 1 Avustralya Grand Prix pazar günü başlıyor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 14.03.2019 09:38 | Son Güncelleme

Formula 1'de sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'si, 17 Mart Pazar günü yapılacak.

Formula 1 Avustralya Grand Prix pazar günü başlıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonu heyecanı, Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak.

Melbourne kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 303 metrelik pistte 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın antrenman turları, yarın TSİ 04.00'te, sıralama turları ise 16 Mart Cumartesi günü TSİ 09.00'da başlayacak. Yarış ise 17 Mart Pazar günü TSİ 08.10'da gerçekleştirilecek.

Dünyanın en prestijli ve en çok izlenen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1'de bu sezon 21 etap düzenlenecek.

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi
17 Mart: Avustralya Grand Prix

31 Mart: Bahreyn Grand Prix

14 Nisan: Çin Grand Prix

28 Nisan: Azerbaycan Grand Prix

12 Mayıs: İspanya Grand Prix

26 Mayıs: Monaco Grand Prix

9 Haziran: Kanada Grand Prix

23 Haziran: Fransa Grand Prix

30 Haziran: Avusturya Grand Prix

14 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

28 Temmuz: Almanya Grand Prix

4 Ağustos: Macaristan Grand Prix

1 Eylül: Belçika Grand Prix

8 Eylül: İtalya Grand Prix

22 Eylül: Singapur Grand Prix

29 Eylül: Rusya Grand Prix

13 Ekim: Japonya Grand Prix

27 Ekim: Meksika Grand Prix

3 Kasım: ABD Grand Prix

17 Kasım: Brezilya Grand Prix

1 Aralık: Abu Dabi Grand Prix

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Anahtar Kelimeler:
formula 1 avustralya grand prix melbourne

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