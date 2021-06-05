Formula 1 Azerbaycan GP ne zaman ve saat kaçta başlayacak? F1 Azerbaycan GP hangi kanalda?

Formula 1 Azerbaycan GP’si için heyecan dorukta. Dünyada ve Türkiye’de merakla beklenen Formula 1 Azerbaycan Grand Prix’s,, pazar günü gündüz kuşağında yayınlanacak. Formula 1, Azerbaycan GP’si, Ssport Plas kanalından yayınlanacak.

FORMULA 1 AZERBAYCAN NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bu sene bir defa daha Formula 1 takvimine dâhil edilen Azerbaycan Bakü Grand Prix’si, 6 Haziran 2021 Pazar günü saat 15.00’de başlayacak.

FORMULA 1 AZERBAYCAN GP HANGİ KANALDA?

Azerbaycan GP’si, Ssport Plus ekranlarından yayınlanacak...

PİLOTLAR KLASMANI

10 takımın rekabet ettiği pitte, şimdiye kadar düzenlenen 5 yarışın en iyi 5 pilotu şu şekilde:

Max Verstappen (Hollanda): 105 puan

Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 101

Lando Norris (Büyük Britanya): 56

Valtteri Bottas (Finlandiya): 47

Sergio Perez (Meksika): 44

Takımlar klasmanı

Zirve yarışında yine pek bir değişiklik yok. Bu sezon da Red Bull Racing ile Mercedes arasında geçen bir rekabet seyredebiliriz:

Red Bull Racing: 149

Mercedes: 148

McLaren: 80

Ferrari: 78

Aston Martin: 19

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Azerbaycan'da yapılacak sezonun 6. yarışıyla sürecek.

Sezonun 6. ayağı, başkent Bakü'nün sokaklarında oluşturulan 6 kilometrelik pistte düzenlenecek.



