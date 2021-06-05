Formula 1 Azerbaycan GP ne zaman ve saat kaçta başlayacak? F1 Azerbaycan GP hangi kanalda?

Formula 1 Azerbaycan GP’si için heyecan dorukta. Dünyada ve Türkiye’de merakla beklenen Formula 1 Azerbaycan Grand Prix’s,, pazar günü gündüz kuşağında yayınlanacak. Formula 1, Azerbaycan GP’si, Ssport Plas kanalından yayınlanacak.
Bu sene bir defa daha Formula 1 takvimine dâhil edilen Azerbaycan Bakü Grand Prix’si, 6 Haziran 2021 Pazar günü saat 15.00’de başlayacak.
Azerbaycan GP’si, Ssport Plus ekranlarından yayınlanacak...
10 takımın rekabet ettiği pitte, şimdiye kadar düzenlenen 5 yarışın en iyi 5 pilotu şu şekilde:
Max Verstappen (Hollanda): 105 puan
Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 101
Lando Norris (Büyük Britanya): 56
Valtteri Bottas (Finlandiya): 47
Sergio Perez (Meksika): 44
Takımlar klasmanı
Zirve yarışında yine pek bir değişiklik yok. Bu sezon da Red Bull Racing ile Mercedes arasında geçen bir rekabet seyredebiliriz:
Red Bull Racing: 149
Mercedes: 148
McLaren: 80
Ferrari: 78
Aston Martin: 19
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Azerbaycan'da yapılacak sezonun 6. yarışıyla sürecek.
Sezonun 6. ayağı, başkent Bakü'nün sokaklarında oluşturulan 6 kilometrelik pistte düzenlenecek.
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