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Formula 1 Azerbaycan GP ne zaman ve saat kaçta başlayacak? F1 Azerbaycan GP hangi kanalda?

05.06.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1'de sezonun 6. yarışı için geri sayım başladı. Formula 1 Azerbaycan GP, Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de yapılacak. Formula 1 Azerbaycan Grand Prix’i, Türkiye de dâhil olmak üzere tüm dünyada takip edilecek.

Formula 1 Azerbaycan GP ne zaman ve saat kaçta başlayacak? F1 Azerbaycan GP hangi kanalda?

Formula 1 Azerbaycan GP’si için heyecan dorukta. Dünyada ve Türkiye’de merakla beklenen Formula 1 Azerbaycan Grand Prix’s,, pazar günü gündüz kuşağında yayınlanacak. Formula 1, Azerbaycan GP’si, Ssport Plas kanalından yayınlanacak.

FORMULA 1 AZERBAYCAN NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bu sene bir defa daha Formula 1 takvimine dâhil edilen Azerbaycan Bakü Grand Prix’si, 6 Haziran 2021 Pazar günü saat 15.00’de başlayacak.

FORMULA 1 AZERBAYCAN GP HANGİ KANALDA?

Azerbaycan GP’si, Ssport Plus ekranlarından yayınlanacak...

PİLOTLAR KLASMANI

10 takımın rekabet ettiği pitte, şimdiye kadar düzenlenen 5 yarışın en iyi 5 pilotu şu şekilde:

Max Verstappen (Hollanda): 105 puan
Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 101
Lando Norris (Büyük Britanya): 56
Valtteri Bottas (Finlandiya): 47
Sergio Perez (Meksika): 44
Takımlar klasmanı

Zirve yarışında yine pek bir değişiklik yok. Bu sezon da Red Bull Racing ile Mercedes arasında geçen bir rekabet seyredebiliriz:

Red Bull Racing: 149
Mercedes: 148
McLaren: 80
Ferrari: 78
Aston Martin: 19

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Azerbaycan'da yapılacak sezonun 6. yarışıyla sürecek.

Sezonun 6. ayağı, başkent Bakü'nün sokaklarında oluşturulan 6 kilometrelik pistte düzenlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Formula 1
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