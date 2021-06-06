Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinde Max Verstappen kaza yaptı

Bakü'de, Formula 1 sezonunun 6. etabı olan Azerbaycan Grand Prix'si koşuldu.Yarışta Red Bull takımından Max Verstappen kaza yaptı.

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Max Verstappen, pit stoplarla birlikte liderliği eline geçirmeyi başarmıştı ve galibiyete gidiyordu.

Lance Stroll'ün yarışın orta kısmında lastik patlatıp yarış dışı kalmasının ardından piste güvenlik aracı girdi ve Verstappen yine yerini korumayı başardı.

Fakat bitime dört tur kala start düzlüğünde Verstappen'in lastiği patladı ve Hollandalı pilot kaza yaparak yarışa veda etti.

Başlangıçta piste güvenlik aracı girdi fakat sonrasında yarış, bitime iki tur kala kırmızı bayrakla durduruldu.

