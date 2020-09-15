Formula 1 bileti nasıl alınır? Formula 1 biletleri ne kadar? İşte Biletix Formula 1 İstanbul bilet fiyatları detayları!

Formula 1 bilet satışları başladı. Formula 1 hayranları için geçtiğimiz günlerde müjdeli haber paylaşılmıştı. Uzun aranın ardından Formula 1 yarışının İstanbul Grand Prix’ine geri dönüşü yarışın tutkunları için heyecanla karşılanmıştı. Bir süredir Formula 1 İstanbul biletleri nereden alınır sorusuna yanıt aranıyordu. Güncel bir gelişmeyle Formula 1 İstanbul bilet fiyatları belli oldu ve biletler satışa çıktı. Şimdi vatandaşlar tarafından Formula 1 bilet ücretleri ve biletlerin nasıl alınacağı konusu araştırılıyor. İşte Formula 1 bilet satın alma süreci ile ilgili tüm merak edilenler...
Formula 1 İstanbul Grand Prix biletleri nihayet 15 Eylül itibarıyla satışa çıktı. Formula 1 bilet fiyatlarını görmek ve bilet satın almak isteyen Formula 1 tutkunları Biletix’e giriş yapıyor. Biletix üzerinden biletler satın alınabiliyor. Ancak Formula 1 İstanbul Biletix sitesinde ciddi bir yoğunluk yaşandığı da söyleniyor. Bu nedenle bazı vatandaşların bilet almakta zorlandığı sosyal medya ortamında konuşuluyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Formula 1 İstanbul Türkiye’de 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak. Bilet fiyatları her bütçeye uygun olarak geniş bir aralıkta sunuluyor. Formula 1 Türkiye bilet fiyatları arasında en yüksek fiyata sahip olan bilet Platinium. Platinium biletlerin ardından ise Gold 1, Gold 2, Gold 3 ve Gold açık geliyor. Özellikle bu kategorilerde bilet alan seyirciler yarışı start-finish çizgisi üstündeki düzlükten izleyebiliyor. Bazı vatandaşlar ise Formula 1 heyecanını uygun fiyatlarla aldıkları biletlerle yaşamak için daha uygun fiyatlı olan biletlerden satın almak üzere çaba gösteriyor.
Biletler genel olarak 14 kategoride satışa sunuluyor. Bunun yanı sıra biletler, sıralama turları, yarış günü ve antrenman şeklinde kombine olarak da alınabiliyor. Formula 1 Türkiye Grand Prix 15 Kasım Pazar günü 13.10'da başlıyor. Yarışın bir gün öncesinde ise sıralama turları yapılacak. Sıralama turları 15.00-16.00 saatlerinde olacak. Vatandaşlar bilet seçimlerini bu bilgilere göre de yapabiliyor. İşte Formula 1 İstanbul 2020 biletleri…
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