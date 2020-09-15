Formula 1 bileti nasıl alınır? Formula 1 biletleri ne kadar? İşte Biletix Formula 1 İstanbul bilet fiyatları detayları!

Formula 1 bilet satışları başladı. Formula 1 hayranları için geçtiğimiz günlerde müjdeli haber paylaşılmıştı. Uzun aranın ardından Formula 1 yarışının İstanbul Grand Prix’ine geri dönüşü yarışın tutkunları için heyecanla karşılanmıştı. Bir süredir Formula 1 İstanbul biletleri nereden alınır sorusuna yanıt aranıyordu. Güncel bir gelişmeyle Formula 1 İstanbul bilet fiyatları belli oldu ve biletler satışa çıktı. Şimdi vatandaşlar tarafından Formula 1 bilet ücretleri ve biletlerin nasıl alınacağı konusu araştırılıyor. İşte Formula 1 bilet satın alma süreci ile ilgili tüm merak edilenler...

FORMULA 1 BİLETİ NASIL ALINIR?

Formula 1 İstanbul Grand Prix biletleri nihayet 15 Eylül itibarıyla satışa çıktı. Formula 1 bilet fiyatlarını görmek ve bilet satın almak isteyen Formula 1 tutkunları Biletix’e giriş yapıyor. Biletix üzerinden biletler satın alınabiliyor. Ancak Formula 1 İstanbul Biletix sitesinde ciddi bir yoğunluk yaşandığı da söyleniyor. Bu nedenle bazı vatandaşların bilet almakta zorlandığı sosyal medya ortamında konuşuluyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.