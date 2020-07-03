Formula 1, bu yıl ABD, Meksika ve Brezilya'da yapılamayabilir

Sezonun ilk yarışı Avusturya Grand Prix'si öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Wolff, koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler nedeniyle ekim ile kasım aylarında koşulması planlanan ABD, Meksika ve Brezilya ayaklarının yapılamayabileceğini kaydetti.
Formula 1 yönetimiyle sezonun takvimi için görüşmelerin devam ettiğini aktaran Wolff, "Şu anda bu ülkelere baktığınızda oraya gitmemizi düşünemezsiniz. Formula 1 Başkanı Chase Carey hiçbir kapıyı kapatmak istemiyor ancak oralara gidilecek gibi görünmüyor." ifadelerini kullandı.
Bu hafta sonu Avusturya'da başlayacak Formula 1'de sezonun ilk 8 yarışı Avrupa kıtasında koşulacak.
Onyekuru'dan sonra o da takımdan ayrıldı!
G.Saray ile anlaştı... F.Bahçe araya girdi!
'Arkamdan toplantı yapmayın, aday olun!'
'Camianın destansı bir mücadelesi var'
'Fenerbahçe tertemiz bir tarihe sahiptir!'
Duyurdular! 5 yıllık imza
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor
'3 Temmuz 2011' atışması!
Leroy Sane transferini yanlışlıkla açıkladılar!
Atalanta'dan flaş seri! 7'de 7 yaptılar...
Jose Sosa'dan G.Saray mesajı
Şampiyon Guardiola'ya karşı! İşte 11'ler
Kerem Aktürkoğlu kimdir? Galatasaray transfer haberleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum