SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in

Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 09.08.2020 18:30 | Son Güncelleme

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın beşinci yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sinde Red Bull ekibinin Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.

Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in

Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun beşinci mücadelesi, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Verstappen, dördüncü sırada başladığı yarışı 1 saat 19 dakika 41.993 saniyede tamamlayarak bu sezon ilk, kariyerinin ise 9. galibiyetini elde etti.

Mercedes ekibinin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, liderin 11.3 saniye gerisinde ikinci, yarışa pole pozisyonunda başlayan Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas ise liderin 19.2 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Kariyerinde 155. kez podyuma çıkan Hamilton, Michael Schumacher'e ait "en fazla podyuma çıkan pilot" rekorunu egale etti.

Büyük Britanya Grand Prix'sinden sonra pilotlar klasmanı şöyle oluştu:

  1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 107 puan

  2. Max Verstappen (Hollanda): 77

  3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 73

  4. Charles Leclerc (Monaco): 45

  5. Lando Norris (Büyük Britanya): 38
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
MotoGP Çekya Grand Prix'sini kazanan belli olduMotoGP Çekya Grand Prix'sini kazanan belli oldu
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

81 ile gönderildi! Türkiye'ye giriş-çıkışlarda uygulanan PCR testleri için yeni düzenleme

81 ile gönderildi! Türkiye'ye giriş-çıkışlarda uygulanan PCR testleri için yeni düzenleme

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan üniversiteler için kritik öneri

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan üniversiteler için kritik öneri

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!

Fenerbahçe'den bomba bir transfer daha

Fenerbahçe'den bomba bir transfer daha

Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Transfer resmen açıklandı

Transfer resmen açıklandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Koronavirüs (Covid-19): NBA'de tüm maçlar süresiz ertelendi

Koronavirüs (Covid-19): NBA'de tüm maçlar süresiz ertelendi

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ünlü sporcu hayatını kaybetti! Şoke eden intihar iddiası...

Ünlü sporcu hayatını kaybetti! Şoke eden intihar iddiası...

Güzel golfçü yaptığı paylaşımla yürek hoplattı

Güzel golfçü yaptığı paylaşımla yürek hoplattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in

Formula 1'de zaferin adı belli oldu

MotoGP Çekya Grand Prix'sini Brad Binder kazandı

MotoGP Çekya Grand Prix'sini kazanan belli oldu

Serena Williams, ABD Açık'a katılmayı planlıyor

ABD Açık'a katılmayı planlıyor

Ayhancan Güven, birinciliğe ulaştı

Ayhancan Güven, birinciliğe ulaştı

Brezilyalı voleybolcuya Adilcevaz'da coşkulu karşılama

Brezilyalı voleybolcuya coşkulu karşılama

MotoGP'de bir kişide koronavirüs tespit edildi

MotoGP'de koronavirüs şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.