Formula 1 yarışlarının dinamikleri değişkendir. Araçlar ve sürücüler kadar yarışın yapılacağı pist ve hava koşulları da önem taşır. Pistlerin yapısı birbirinden farklı tasarlanır. Mevsimsel özellikler ve hava şartları aynı pistin farklı bir dinamiğe sahip olmasını dahi sağlayabilir. Örneğin İtalya'nın Monza şehrindeki GP'de kurak bir günle yağışlı bir gün arasında farklı stratejiler tasarlanır. Sürücülerin anlık hava ve zemin koşullarına uyum sağlaması da formasyon turuyla mümkün olur.

Formula 1'de formasyon turu nedir? F1'de formasyon turu ve kuralları

Formasyon turu tüm sürücülerin mevcut pist koşullarına alışması için yaptığı ısınma ve hazırlık sürüşüdür. Herhangi bir sıralama hedeflenmez ve asıl yarışa etki edecek şekilde puanlanmaz. Amaç hem mekanik aksamların kontrol edilmesi hem de sürücülerin alışkanlık kazanmasıdır.

Formasyon turunda doğrudan yarışmak veya atak yapmak yasaktır. Formasyon turunun temposunu pole'de lider olan pilot belirler. Fazla yavaşlaması ve fark açması yasaktır. Sabit bir tempo ile formasyon turu gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Formasyon turunda arıza gösteren araç pit yoluna girmek zorundadır. Grid alanı boş bırakılır.

Formasyon turunun amaçları şöyle sıralanır: