Formula 1'de heyecan Çin'de devam edecek

Formula 1'de heyecan Çin'in Şanghay şehrinde yapılacak yarışla devam edecek. 5 bin 451 metrelik Şanghay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 09.00'da başlayacak, yarış ise 15 Nisan Pazar günü TSİ 09.10'da start alacak. En son yapılan Bahreyn Grand Prix'i Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazanmıştı.
Formula 1'de pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sıraları ise şu şekilde:
PİLOTLAR KLASMANI
1 - Valtter Bottas (Finlandya): 44
2 - Lewis Hamilton (Büyük Brtanya): 43
3 - Max Verstappen (Hollanda): 27
4 - Charles Leclerc (Monaco): 26
5 - Sebastian Vettel (Almanya): 22
TAKIMLAR KLASMANI
1 - Mercedes: 87 puan
2 - Ferrari: 48 puan
3 - Red Bull: 31
4 - Alfa Romeo: 10
5 - McLaren: 8
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