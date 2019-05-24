Formula 1'de heyecan Monaco'da sürecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Monaco'da koşulacak sezonun 6. etabıyla devam edecek. Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 16.00, yarış ise 26 Mayıs Pazar günü TSİ 16.10'da başlayacak. Mercedes pilotlarından Fin Valtteri Bottas, Avustralya ve Bakü'deki yarışları, takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ise Bahreyn, Çin ve İspanya'daki yarışları ilk sırada tamamlamıştı. Monaco Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 112 puan Valtteri Bottas (Finlandiya): 105 Max Verstappen (Hollanda): 66 Sebastian Vettel (Almanya): 64 Charles Leclerc (Monaco): 57

TAKIMLAR KLASMANI