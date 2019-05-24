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Formula 1'de heyecan Monaco'da sürecek

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 24.05.2019 11:52 | Son Güncelleme

Sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 26 Mayıs Pazar günü yapılacak

Formula 1'de heyecan Monaco'da sürecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Monaco'da koşulacak sezonun 6. etabıyla devam edecek. Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 16.00, yarış ise 26 Mayıs Pazar günü TSİ 16.10'da başlayacak. Mercedes pilotlarından Fin Valtteri Bottas, Avustralya ve Bakü'deki yarışları, takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ise Bahreyn, Çin ve İspanya'daki yarışları ilk sırada tamamlamıştı. Monaco Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

  1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 112 puan

  2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 105

  3. Max Verstappen (Hollanda): 66

  4. Sebastian Vettel (Almanya): 64

  5. Charles Leclerc (Monaco): 57

TAKIMLAR KLASMANI

  1. Mercedes: 217 puan

  2. Ferrari: 121

  3. Red Bull: 87

  4. McLaren: 22

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Anahtar Kelimeler:
monaco Fransa Formula 1 Dünya Şampiyonası

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