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  4. Formula 1'de ilk sıralama turlarına McLaren damgası! Ferrari'de şok...

Formula 1'de ilk sıralama turlarına McLaren damgası! Ferrari'de şok...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
15.03.2025 11:24
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Formula 1'in ilk sıralama turlarında ilk çizgiyi McLaren kapattı. Diğer tüm takımlar çok geride kalırken en büyük şoku ise Ferrari yaşadı.

Formula 1'de ilk sıralama turlarına McLaren damgası! Ferrari'de şok...

Formula 1'de sezonun ilk grand-prix'si Avustralya öncesi sıralama turlarına McLaren damgasını vurdu.

FERRARI ŞOK YAŞADI

Pole pozisyonunu McLaren'den Lando Norris alırken, ikinci sırada Oscar Piastri yer aldı. Son 4 yılın şampiyonu Max Verstappen ise üçüncü sırayı alabildi. İki McLaren arasındaki fark 0.084 saniye olurken, Norris ile Verstappen arasındaki fark ise 0.385 oldu.Mercedes'ten George Russell dördüncü sırayı aldı. Sıralamaların sürprizi isa VCARB'dan Yuki Tsunoda'nın 5. sırayı alması oldu. Williams'lardan Alex Albon 6, Carlos Sainz ise 10. sırayı aldı. Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton ise 7 ve 8. oldu. Ferrariler, Norris'in 0.659 saniye ve 0.877 saniye gerisinde kalarak şok yaşadılar.

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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