Formula 1 pistleri analizin ve stratejilerin rahat belirlenebilmesi için üç sektöre ayrılır. Bu sektörler pistlerin sabit bölümleri değildir. Farklı pistlerin farklı kısımlarında birim/zamanda ulaşılabilecek sürattir. Monza GP'sindeki 1.sektör fiziksel uzunluk olarak Belçika GP'sinden uzun olabilir. Burada belirlenecek olan 1.sektördeki maksimum hızdır. Pilotlar ve pit ekibi stratejilerini farklı pistlerdeki değişken sektör değerlerine göre belirler.

Örneğin 2019 Monza GP'snde Ferrari pilotu Charles Leclerc uzun düzlükteki sektörde sık sık "mor sektör" elde etti. Mclaren ve Mercedes pilotları diğer sektörlerde başarılı olsa da zafer Leclerc'in oldu.

Formula 1'de mor sektör ne demek? F1'de mor sektör terimi ve anlamı

Üç sektördeki hız derecelendirmesi de "mor sektör" adıyla ayrı ayrı yapılır. Yani "mor sektör", üç dilimden herhangi birisinde bir pilotun ulaştığı maksimum hızdır. 3 sektörün her birinde farklı pilotlar "mor sektöre" ulaşabilir. Yani sektörlerin en hızlıları "mor sektör" ile ayriyeten belirlenir. Tabii bir pilot üç sektörde de "mor sektör" derecesini elde edebilir. Ancak her "mor sektöre" ulaşan pilot en hızlısı olarak bir tanedir.

Mor sektörlerin stratejik önemi nedir?

Mor sektör seyirciler için de heyecan vericidir. İlk bakışta anlaşılamayan bir değeri sunabilir. Örneğin pistine göre daha uzun olan 2. sektörde mor sektöre ulaşmak; zaman zaman diğer sektörlerde ulaşmaktan daha değerli olabilir.

Pilotlar ve pit ekibi açısından mor sektör strateji belirleme anlarıdır. Özellikle aracın pit'e giriş-çıkışları mor sektör verileri açısından önemlidir. Risk/pit değerlendirmesinde rol oynar.

Mor sektörler takımların mekanik mühendislikleri için de önemlidir. Araçların düzlükteki ve virajlardaki hızları analiz edilir. Böylelikle aracın yol tutuşu, frenaj sistemi, aerodinamik özellikleri gibi faktörler görülmüş olur. Aracın yatkın olduğu pist koşulları stratejik olarak değerlendirilir. En düşük performans gösterdiği mor sektör anları ise geliştirilir.

Mor sektör zamanı takım içi stratejisi açısından da önemlidir. Formula 1'de takımlar iki pilot ile yarışır. Lider pozisyondaki pilot takım arkadaşı tarafından hava koridoru ile desteklenebilir. Bu destek liderin halihazırda iyi olduğu "mor sektörde" gerçekleşirse pit-stop için değerli bir zaman elde edilir.