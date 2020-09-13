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Formula 1'de olaylı yarış: 3 kez durdu, Hamilton kazandı!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.09.2020 18:54 | Son Güncelleme

Ferrari'nin 1000. yarışı nedeniyle Toskana'daki Mugello'da düzenlenen yarış 3 kez durdu, 2 saat süren mücadelenin ardından Hamilton damalı bayrağı ilk gören pilot oldu.

Formula 1'de olaylı yarış: 3 kez durdu, Hamilton kazandı!

3 kez başlayan ve 8 aracın yarış dışı kaldığı Ferrari 1000 Toskana GP'yi Mercedes-AMG'den Lewis Hamilton kazandı.

Yarış ilk olarak start sonrası ilk virajda yaşanan ve Max Verstappen ile Pierre Gasly'nin yarış dışı kalmasına neden olan kazalar nedeniyle durdu. Güvenlik aracıyla dönülen turların ardından ilk sıradaki Valtteri Bottas'ın yarışı geç başlatması nedeniyle arka sıradaki pilotlar arasında kaza yaşandı ve yarış bu nedenle ikinci kez durdu. Racing Point'ten Lance Stroll'ün arka sol lastiğinin viraj dönerken patlaması ve güvenlik bariyerlerine zarar vermesi nedeniyle yarış üçüncü kez durdu.

Lewis Hamilton, bu zaferiyle birlikten 90. kez yarış kazandı.3 kez başlayan ve 8 aracın yarış dışı kaldığı Ferrari 1000 Toskana GP'yi Mercedes-AMG'den Lewis Hamilton kazandı.

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