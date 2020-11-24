Formula 1'de ortalığı karıştıran iddia! Türk asıllı Dilara Şanlık'a yakın takip

Lewis Hamilton'ın Türkiye Grand Prix'sinde şampiyon olması sonrası Formula 1 ile ilgili şu sıralar bambaşka bir olay konuşuluyor.Dünyanın en çok izlenen motor sporları organizasyonu şu sıralarda ise Max Verstappen ve Daniil Kyvat arasında geçen aşk yarışıyla gündemde.Hatırlanacağı gibi Max Verstappen 2016 yılında Daniil Kyvat'in yerine Red Bull pilotu olmuştu. İkilinin o yıldan bu yana süren rekabeti adeta boyut değiştirdi.Max Verstappen'in Daniil Kvyat'ın eski sevgilisi Kelly Piquet ile ilişkisi olduğu iddia edildi.Daniil Kvyat ise bu iddia sonrası Max Verstappen'in eski sevgilisi Dilara Şanlık'ı sosyal medyada takip etmeye başladı.

Max Verstappen ve Dilara Şanlık

VERSTAPPEN'DEN PIQUET'NİN FOTOĞRAFINA CEVAP

Kelly Piquet'nin geçtiğimiz gün sosyal medyasından paylaştığı fotoğraf sonrası Verstappen ile aşk yaşadığı net olarak ortaya çıktı. Piquet fotoğrafını "Okyanustan daha karanlık, denizden daha derin, her şeye sahipsin, ihtiyacım olan her şeye sahipsin" mesajıyla paylaşmıştı.Max Verstappen'in yanıtı ise "Birlikte deniz kadar derin ve gökyüzü kadar yüksek zorluklarla yüzleşebiliriz" oldu.Kelly Piquet'nin sosyal medya hesabında hala Daniil Kvyat ile olan fotoğraflarının durması ise dikkat çekti.



