Formula 1’de pit çıkış ışıkları nedir, nasıl çalışır?

Formula 1'de her an maksimum zaman tasarrufu üzerine tasarlanmaktadır. Pit çıkış ışıkları, pit alanına giren sürücülerin kaybettikleri sürenin azaltılmasında kullanılır.

Doğukan Bayrak

Formula 1'de sürücüler "en hızlı" süreyi elde etmek için mücadele etmektedir. En hızlı süre genel olarak aracın mekanik ve donanımsal özellikleriyle sürücü yeteneklerinin birleşimi sonucu elde edilir. Sürücü için her an kıymetlidir ve podyuma kimin çıkacağını belirleyebilir. Yarış içerisindeki ekstrem fiziksel zorluklar (yüksek hız, aşırı motor ısısı ve G kuvveti vb.) sürücülerin karar mekanizmasının bulanıklaşmasına sebep olabilir. Bu da riskli hamlelerin alınmasına yol açabilir.

Bu sebeple FIA tarafından güvenlik kuralları önleyici niteliktedir. Pit ekibi de sürücünün optimal performansı içi her an yarışı takip edip strateji belirler. Sürücünün süre kayıplarını en aza indirgemek için kullanılan sistemlerden birisi pit çıkış ışıklarıdır (pit exit lights).

Formula 1'de pit çıkış ışıkları nedir?

Formula 1 sürücülerinin yarışlarda en az bir kez Formula 1 pit stop alanına (formula 1 pit lane) girip lastiklerini değiştirmesi zorunludur. Ayrıca yarış performansı açısından gereklidir. Araçların lastikleri dişsiz olarak üretilir ve yüksek sıcaklıkta asfaltla neredeyse birleşecek şekilde genleşir. Bu yüksek hızlara ulaşmayı mümkün kılarken lastik ömrünü de kısaltmaktadır.

Lastik değişimi sırasında yeni lastiklerin ısınma süresi dezavantaj oluşturur. Bu sebeple pit ekibinin son derece hızlı çalışması gerekir. Pit ekipmanlarından olan "pit çıkış ışıkları" da bu zaman kaybının giderilmesinde kullanılır. Pit çıkış ışıkları kısaca aracın pit box'tan ayrılma zamanını sürücüye bildiren, aracın önüne monte edilmiş bir direk üzerindeki kırmızı ve yeşil LED ışıklardan oluşan bir sistemdir. F1 pit çıkış ışıkları sisteminden önce "Lolipop man" olarak adlandırılan bir görevli kullanılmaktaydı. Ancak 2008 yılından itibaren sistem değiştirildi.

Formula 1'de pit çıkış ışıkları nasıl çalışır?

Sürücüler pit alanında belirlenen noktaya park ettiğinde sistem devreye girer ve ışık direğinde kırmızı ışık yanar. Lastik teknisyenlerinin 4 lastiği de değiştirmesinin ardından güvenlik birimine işlemin tamamlandığına yönelik sinyal gönderilir. Güvenlik birimi 4 teknisyenin de sinyal gönderdiğinden emin oluncaya dek bekler. Bu bekleyiş hayati bir gecikmedir. Aracın herhangi bir ekipmana bağlı olmadığından emin olunur. Sonrasında pit çıkış yolundan geçen başka bir araç yoksa işaret direğindeki lamba yeşile döner ve sürücü pit alanından ayrılabilir.

Anahtar Kelimeler:
Formula 1
