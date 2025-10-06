SPOR

Formula 1’de pit stop ekipmanları nelerdir, nasıl kullanılır?

Formula 1'de elit seviye sürücüler arasındaki rekabeti belirleyen konulardan birisi takımlarıyla olan başarılı iş birliğidir. Sürücülerin araçlarıyla bir olması gibi pit ekibi de pit stop ekipmanlarıyla bütündür.

Doğukan Bayrak

Formula 1'de makro(büyük) yarış süresi mikro (küçük) detaylarla belirlenir. Fizik sınırlarının imkan tanıdığı ölçüde sürücüler yeteneklerini sergiler. Bu sebeple güçlü takımlar arasındaki rekabet dar bir pencerede sergilenen üstün manevralarla avantaj elde etmektedir. Yarış avantajının belirlenmesinde pit duvarındaki sportif direktörün talimatları, takım içindeki iletişim ve koordinasyon etkilidir. Elit seviyedeki sürücüler arasında belirleyici üstünlük durumu takım oyunuyla sağlanabilir. Pit stop da saliselerle ölçülebilecek avantajın podyuma dönüştürülmesinde önemli rol oynamaktadır.

Formula 1'de pit stop ekipmanları nelerdir?

Pit stop ekipmanları, pistin hemen yanında konumlanmış olan pit alanındaki kişiler ve onların faydalandığı ekipmanlardır. Formula 1 yarışlarında lastikler hem yüksek hız hem de pilotajın manevralarıyla aşınmaktadır. Lastiklerin aşınması sürücü ve takım için bir karar anı doğurur.

Öte yandan FIA her yarışta lastik değişimini zorunlu kılmaktadır. Sürücüler bu zorunlu lastik değiştirmeyi en uygun zamanda yapmalıdır. Lastik değişimi için belirlenen ideal zaman "pit penceresidir". Pit stop'un görevi bu aşamada başlar. Sürücü pit alanına girmeden evvel pit ekipmanlarının hazır olması ve lastik değişiminin saniyeler içinde yapılması için hummalı bir çalışma başlar.

Formula 1'de pit stop ekipmanları nasıl kullanılır?

Pit stop ekipmanları ahenkle çalışır ve tüm ekipmanlar koreografik bir düzende kullanılır. Ekipmanlar insanları ve pit stop araçları temsil eder (crew and tools). Takım elemanları arasında lastik teknisyenleri her lastik için 3'er kişiden oluşan 12 kişilik ekiptir. Görevleri lastikleri değiştirmektir. Kriko operatörleri 2 kişi olarak aracı önden ve arkadan sabitleyerek havaya kaldırırlar. Aracın havadayken sabitlenmesi için görevlendirilen kişi stabilizör operatörüdür. Bu sırada iki kişi aracı temizlerken bir kişi de yangın söndürücü operatörü olarak her ihtimale karşı görev alır.

Formula 1 pit stop aletleri (tools) ise; lastikler, jantlar, hidrolik krikolar, hava tabancaları ve jant kapaklarıdır. 2010 yılına dek yakıt ikmali de pit stop sırasında sağlanabiliyordu. Ancak o tarihten beri yarış sırasında depo dolumu yasaklanmıştır. Sürücülere pit zamanının bittiği haber veren trafik ışığı lambaları da pit stop ekipmanlarının bir parçasıdır.

Formula 1
