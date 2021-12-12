Formula 1'de şampiyon Max Verstappen!

Formula 1'de şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen oldu! Verstappen, Lewis Hamilton'ı son turda geçerek dünya şampiyonluğunu kazandı.

Mercedes-AMG Petronas takımı üst üste 8. kez dünya şampiyonu oldu.

KARİYERİNDEKİ İLK ŞAMPİYONLUK

Sezon boyunca tarihin en iyilerinden biri olan Hamilton'la rekabet eden Verstappen, güçlü rakibine karşı 24 yaşında kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı. Verstappen, pole pozisyonunda başladığı yarışın başında Hamilton'a yerini kaptırdı. Son tura kadar Hamilton'ın liderliğinde geçen yarışta güvenlik aracının girmesiyle seyir değişti.

LATIFI KAZA YAPTI

Bitime 5 tur kala Latifi kaza yaptı. Verstappen pite girip yumuşak lastiğe geçiş yaptı. 35 tur aynı lastikle yarışan Hamilton, son turda güvenlik aracı pistten çekilince konumunu koruyamadı. Verstappen son turda diri lastikleriyle atak yaparak, son turda öne geçti. Hamilton'ı ataklarına izin vermeyen Verstappen, dünya şampiyonluğunu ilan etti.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Yarışı ve şampiyonluğu kazanan Max Verstappen, "Hayatımın sonuna kadar Red Bull'da kalmak istiyorum.Checo Perez'e teşekkür ediyorum. Hamilton'a karşı çok sert bir savunma yaptı. Umarım birlikte 10-15 sene daha bunu yaparız. Çılgınca her şey. Çok mutluyum." dedi.

"TEBRİK EDİYORUM"

Yarışın son turunda liderliği kaybeden Lewis Hamilton, "Max'i tebrik ediyorum. İnanılmaz bir iş yaptık takım olarak. Zor bir sezondu ama böyle bir takımın parçası olduğum için çok gururluyum.Gelecek sene görüşürüz." ifadelerini kullandı.

