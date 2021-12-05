Formula 1'de şampiyonluk yarışı alev aldı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sondan ikinci yarışı olan Suudi Arabistan GP'de olaylar eksik olmadı.

Şampiyonluğun iki adayı Lewis Hamilton'ın ilk sıradan, Max Verstappen'in ise üçüncü sıradan start aldığı yarış sakin başladı ancak Mick Schumacher'in kazasıyla durdu. Güvenlik aracının çıkmasıyla Max Verstappen pite girdi. Mercedes sürücüleri ise devam etmeyi tercih etti. Ardından çıkan kırmızı bayrakla birlikte Verstappen ilk sırada kaldı.

KAZA GERÇEKLEŞTİ

Yeniden başlayan yarışta Max Verstappen ilk sırayı korurken, Esteban Ocon ise ikinci sırada yer aldı. Lewis Hamilton start sonrası tekrar ilk sırayı alırken, Max Verstappen ikinci virajda tekrar liderliği aldı. Ocon ikinci sırada kaldı. 3 pilotun karıştığı kaza sonrası yarış tekrar durdu.

Mercedes'in yaptığı itirazlar sonrası, Verstappen'in Hamilton'ı pist dışından geçtiği tespit edildi ve yeniden başlayan yarışta Ocon ilk sırada, Hamilton ikinci sırada, Verstappen üçüncü sırada başladı.

VERSTAPPEN İLK SIRAYI ALDI

Start sonrası Verstappen ilk sırayı aldı. Hamilton ise ikinci sıraya yükseldi.

Turlar boyunca devam eden takibin ardından Lewis Hamilton, Max Verstappen'i yakalayarak geçti ancak virajda iki sürücü pist dışına taştı. Max Verstappen'in Lewis Hamilton'ı yeniden pist dışından geçtiği tespit edildi. Verstappen'e takım radyosundan yerini vermesi gerektiği iletildi. Verstappen yerini verirken Lewis Hamilton arkadan vurdu ve ön kanadının bir parçasını kırdı.

HAMILTON KAZANDI

Verstappen'e pist dışından geçtiği için 5 saniye ceza verildi. Lewis Hamilton ön kanadı kırık şekilde yarışı en hızlı turu atarak ilk sırada bitirdi. Verstappen ise yarışı ikinci sırada noktaladı.

Son yarışa Lewis Hamilton ve Max Verstappen 369.5 puanla eşit girdi.

