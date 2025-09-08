SPOR

Formula 1'de sanal güvenlik aracı nedir, ne zaman devreye girer? Sanal güvenlik aracı devreye girince ne olur?

Formula 1 yarışları saniyelik stratejiler üzerine kuruludur. Bu sebeple güvenlik önlemleri sürücüler için hayati olsa da yarışın kaderini etkileyebilmektedir. Sanal güvenlik aracı da güvenlik ve dengeyi sağlamaya çalışan bir güvenlik önlemidir.

Doğukan Bayrak

Formula 1'de birçok güvenlik önlemi mevcuttur. Güvenlik önlemlerinin önemli kısmı da büyük trajedilerden sonra geliştirilmiştir. Bu sebeple ağır yaptırımlara yol açabilen katı bir sistemdir. Sürücülerin güvenliği konforlarından fazla önemsenir. Bu kapsamda FIA'nın yarışın güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik bulduğu ve uyguladığı çözümlerden birisi de sanal güvenlik aracıdır.

Formula 1'de sanal güvenlik aracı nedir, ne zaman devreye girer?

Formula 1'de sürücüler için risk yaratan durumlar olduğunda güvenlik aracı piste girer. Güvenlik aracı süresince sürücüler, güvenlik aracının arkasında sıralanır ve pistteki sorun ortadan kalkana dek yarışın seyri yavaşlar. Sanal güvenlik aracı da gerçek bir aracın piste girmeden yarış güvenliğini sağlamaya yönelik bir uygulamadır.

Sanal güvenlik aracı, pistte orta ölçekteki tehlike durumlarını kapsar ve bu durumlarda devreye girer. Bu durumlar, pist içerisinde yabancı madde olması veya kazanın bariyer dışında gerçeklemesi gibi durumlardır.

2014 Japonya GP'sinde yaşanan kaza sonrasında, bu uygulamanın 2015'te kalıcı hale getirilmesi, sürücülerin korunması açısından önemli bir adım olmuştur. Sanal güvenlik aracı uyarısı verildiğinde pilotlar hızlarını düşürür.

Sanal güvenlik aracı devreye girince ne olur, devreye girdiği nasıl anlaşılır?

Sanal güvenlik aracı devreye girince pilotların direksiyon ekranında ve pistteki ışıklı panolarda "VSC" yazısı belirir. Pilotlar için "delta time" denilen belirlenmiş hız sınırı uygulanır. Bütün pilotlar ortalama %30 oranında yavaşlamak zorundadır.

Delta time her pilotun ekranında yeşil ve kırmızı olarak delta time mevcuttur. Yeşil hız sınırına uyduğu kırmızı ise uymadığı anlamına gelir. Uymayanlar 5-10 sn süre cezası alır.

Herkes hızını aynı miktarda düşürdüğü için araçlar arasında sıkışma olmaz. Her araç aynı konumunda yarışa devam eder.
VSC süresince araçların birbirini geçmesi yasaktır.
Gerçek güvenlik araçlarında mesafe kapanır. Bu da pit-stop stratejilerini yeniden belirler. Sanal güvenlik aracı bu duruma karşı geliştirilmiştir.
Araçların lastik ve motorlarında soğuma yaşanmaz. Sanal güvenlik aracı birikme değildir. Mesafenin korunarak yavaşlanmasıdır.
FIA sürücülere 10-15 saniye kadar önce "VSC ENDİNG" (sanal güvenlik aracı bitişi) anonsu yapar. Yarış tam hızla yeniden başlar.

Formula 1
