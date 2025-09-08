Formula 1'de sarı sektör ne demek? F1'de sarı sektör terimi ve anlamı

Formula 1'de rakiplerini elemine edip en hızlı süreye ulaşmak temel amaçtır. Bu doğrultuda temel stratejiler aracın mühendislik detayları ve pistin genel durumudur. Araç için frenaj, diferansiyel, aerodinamik ve elektronik aksamlar optimal performans için geliştirilir. Pistlerin de mevcut düzlükleri, viraj ve şikanlarına göre aracın maksimum performans iyileştirmeleri gerçekleştirilir.
Yarışların dinamik değişkenleri ise hava durumu koşulları ve pilot performansıdır. Değişken hava durumuna göre yarış öncesi ve sırasında ekipman değişimleri/iyileştirmeleri yapılır. Pilot performansı ise mevcut tur süreleri ile değerlendirilir.
Formula 1 pistleri fiziksel uzunluk baz alınmaksızın birim zamanda ulaşılması gereken 3 sektöre bölünmüştür. Her pistin sektörleri birbirinden farklılık gösterir. Sektörlerde en hızlı olan pilotlar o sektörün "mor sektörüne" ulaşırken bireysel en yüksek hız da "yeşil sektör" olarak adlandırılır. Bunlara nazaran bir de işlerin kötü gittiği durumları ifade eden "sarı sektör" mevcuttur.
Sarı sektörler her zaman kötü olarak değerlendirilmez. Doğru değerlendirildiğinde sebep olan hatalar düzeltilebilir. Pilot sarı sektör tekrarı yapmadıkça yarışta kalmaya devam edebilir.