Formula 1'de rakiplerini elemine edip en hızlı süreye ulaşmak temel amaçtır. Bu doğrultuda temel stratejiler aracın mühendislik detayları ve pistin genel durumudur. Araç için frenaj, diferansiyel, aerodinamik ve elektronik aksamlar optimal performans için geliştirilir. Pistlerin de mevcut düzlükleri, viraj ve şikanlarına göre aracın maksimum performans iyileştirmeleri gerçekleştirilir.

Yarışların dinamik değişkenleri ise hava durumu koşulları ve pilot performansıdır. Değişken hava durumuna göre yarış öncesi ve sırasında ekipman değişimleri/iyileştirmeleri yapılır. Pilot performansı ise mevcut tur süreleri ile değerlendirilir.

Formula 1 pistleri fiziksel uzunluk baz alınmaksızın birim zamanda ulaşılması gereken 3 sektöre bölünmüştür. Her pistin sektörleri birbirinden farklılık gösterir. Sektörlerde en hızlı olan pilotlar o sektörün "mor sektörüne" ulaşırken bireysel en yüksek hız da "yeşil sektör" olarak adlandırılır. Bunlara nazaran bir de işlerin kötü gittiği durumları ifade eden "sarı sektör" mevcuttur.

Formula 1'de sarı sektör ne demek? F1'de sarı sektör terimi ve anlamı

Sarı sektör pilotun herhangi bir sektördeki en yavaş süresini ifade eder. Sarı sektörün mekanik ve pilotaj hatalı sebepleri vardır.

Mekanik sebepler olarak lastiklerin yeterince ısınmaması, frenaj sistemindeki yetersizlikler ve aerodinamik kanatların aracın hızını etkilemesi olabilir. Sebep bunlardan birisiyse araç pit-stop noktasına gelir ve gerekli değişiklikler yapılır.

Pilotaj hataları ise "sarı sektörde" izleyiciler tarafından en çok hayal kırıklığı yaratan durumlardır. Bu pilotun her tur ve sektörde daha yavaşladığı anlamına gelebilir. Birden fazla kez yaşanan "sarı sektörde" yarışı zaferle tamamlama ihtimali çok düşüktür.

Sarı sektörde en sık rastlanılan sorunlardan birisi strateji hataları ve stratejiyi eksik uygulamaktır.

F1'de sarı sektör sebepleri

Hava koridorundan faydalanmamak gibi diğer sürücülere bağlı bir durum,

Pilotun viraj/şikanlarda tedbirsiz olması ya da hazırlıksız kalması,

Pilotun frenaj anlarında yavaş olması ya da düzlüklerde yol tutuşu koruyamaması,

Pilotun yarış dışı kalmasa da spin anlarında zaman kaybetmesi,

Pit-stop süresini ayarlayamaması ve takımla iletişimin yetersiz kalması olabilir.

Sarı sektörler her zaman kötü olarak değerlendirilmez. Doğru değerlendirildiğinde sebep olan hatalar düzeltilebilir. Pilot sarı sektör tekrarı yapmadıkça yarışta kalmaya devam edebilir.