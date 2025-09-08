Formula 1’de tur derecelerini belirleyen en kritik unsurlardan biri yalnızca aracın hızı değil, pistin yapısını ölçümlemeye yarayan zaman dilimleridir. Yarış severlerin sık sık duyduğu “sektör” kavramı, pistlerin elektronik zaman ölçüm sistemine göre bölünmesiyle ortaya çıkar. İşte Formula 1’de “sektör” teriminin anlamı ve yarışlara kattığı stratejik önem…

Formula 1'de sektör ne demek? F1'de sektör terimi ve anlamı

Formula 1 pistleri elektronik zaman ölçüm sistemiyle tasarlanarak 3 ana kısma ayrılır. Bu kısımlar sektör olarak isimlendirilir. Sektörler, pistte üç eşit parçaya bölünmez; her biri farklı mesafe ve hız dinamiklerine göre değişir. Araçların kat ettiği mesafenin zamana göre oranlamasına göre belirlenir. Sektörlerin sabit bir mesafe değeri yoktur. Pistlere göre değişiklik gösterebilir.

Başlangıç çizgisiyle beraber oluşturulan dört nokta bu ölçüm mekanizmasını belirler. Başlangıç hattı, 1. sektör bitiş noktası, 2. sektör bitiş noktası ve 3.sektör bitiş noktası şeklindedir. 3. sektör aynı zamanda bitiş hattıdır.

Tüm pistlerin 3 sektöre ayrılması farklı pistlerde pilotların seyir haritalarını belirlemek ve strateji oluşturulmasına alan tanımak açısından kullanışlıdır. Pistlerin uzunlukları, viraj ve şikanları birbirinden farklı olabilir.

Sektörlerle belirlenen zaman aralıkları, pilotların değişik pistler arasındaki zamansal benzerlikleri kurmasını sağlar. Örneğin Monza GP'sindeki 1. sektör Monaco GP'sinden farklı bir fiziksel uzunluğa sahip olabilir. Ancak sonuç olarak pilotlar sektör 1'deyken kullanmaları gereken hızı bilirler.

F1'de sektörlerin stratejik kullanımı