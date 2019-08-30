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Formula 1'de sıradaki durak Belçika

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 30.08.2019 10:50 | Son Güncelleme

Formula 1'de sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 1 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Formula 1'de sıradaki durak Belçika

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Belçika'da yapılacak sezonun 13. yarışıyla sürecek.

Belçika'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 1 Eylül Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak.

Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, bu sezon 12 yarışın 10'unda birinciliğe ulaştı. Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes'in başarılı sürücüsü Lewis Hamilton, sezonun 8 yarışında damalı bayrağı ilk sırada görürken, takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 2 yarıştan galip ayrıldı.

Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen de 2 kez podyumun zirvesine çıkmayı başardı.

Formula 1'de Belçika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

  1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 250 puan

  2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 188

  3. Max Verstappen (Hollanda): 181

  4. Sebastian Vettel (Almanya): 156

  5. Charles Leclerc (Monaco): 132

TAKIMLAR KLASMANI

  1. Mercedes: 438 puan

  2. Ferrari: 288

  3. Red Bull: 244

  4. McLaren: 82

  5. Toro Rosso: 43
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1 Dünya Şampiyonası Belçika Spa-Francorchamps Pisti

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