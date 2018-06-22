SPOR

Formula 1'de sıradaki durak Fransa

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 22.06.2018 11:14 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Fransa'da koşulacak sezonun 8. etabıyla devam edecek.

Formula 1'de sıradaki durak Fransa

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Fransa'nın Le Castellet kasabasındaki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 24 Haziran Pazar günü 17.10'da başlayacak.

Avustralya, Bahreyn ve Kanada'da koşulan yarışlarda Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Azerbaycan ve İspanya'da da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton podyumun zirvesine çıkmıştı.

PARTNERYetenek Sizsiniz'deki çıplak şov olay oldu! Örtüyü çekince...Yetenek Sizsiniz'deki çıplak şov olay oldu! Örtüyü çekince...
VakıfBank, 4 yabancısı ile devam ediyorVakıfBank, 4 yabancısı ile devam ediyor
Lena Erdil dünya ikincisi olduLena Erdil dünya ikincisi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Formula 1 Dünya Şampiyonası Fransa Le Castelle

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Fenerbahçe sponsorluk çalışmalarına hız verdi

Fenerbahçe sponsorluk çalışmalarına hız verdi

Galatasaray Ryan Donk ile anlaşma sağladı

Galatasaray Ryan Donk ile anlaşma sağladı

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!

Burger King'in Dünya Kupası reklamı büyük tepki topladı!

Burger King'in Dünya Kupası reklamı büyük tepki topladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Spor haberlerini daha iyi hale getiriyorlar

Spor haberlerini daha iyi hale getiriyorlar

Futbol elçisi Instagram'ın da kraliçesi oldu

Futbol elçisi Instagram'ın da kraliçesi oldu

Şimdiden tanınmaya başladı

Şimdiden tanınmaya başladı

Sosyal medyada binlerce beğeni aldı

Sosyal medyada binlerce beğeni aldı

Sosyal medya onu konuşuyor

Sosyal medya onu konuşuyor

Nur Tatar Askari'den gümüş madalya

Nur Tatar Askari'den gümüş madalya

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.