SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Formula 1’de sıradaki durak İtalya Grand Prix’si

Formula 1’de heyecan bu hafta sonu yapılacak İtalya Grand Prix’siyle devam edecek.

Formula 1’de sıradaki durak İtalya Grand Prix’si
Berker İşleyen

Formula 1’de sezonun 16. yarışı İtalya’da düzenlenecek. İtalya Grand Prix’si, 5 bin 793 metre uzunluğundaki Monza Pisti’nde 53 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 7 Eylül Pazar günü TSİ 16.00’da gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Monakolu pilot Charles Leclerc kazandı. İlk olarak 1950 yılında gerçekleştirilen İtalya Grand Prix’sinde bu pistteki en hızlı turu ise 2004 yılında 1:21.046 derecesiyle Brezilyalı sürücü Rubens Barrichello yaptı.

Geride kalan 15 yarışta Oscar Piastri 7, Lando Norris 5, Max Verstappen 2 ve George Russell da 1 kez kazandı.

İtalya Grand Prix’si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar
1 - Oscar Piastri (Avustralya): 309 puan
2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 275 puan
3 - Max Verstappen (Hollanda): 205 puan
4 - George Russell (Büyük Britanya): 184 puan
5 - Charles Leclerc (Monako): 151 puan

Takımlar
1 - McLaren: 584 puan
2 - Ferrari: 260 puan
3 - Mercedes: 248 puan
4 - Red Bull: 214 puan
5 - Williams: 80 puan

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması!Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması!
Türkiye’nin tarihi güzellikleri milli takım paylaşımlarındaTürkiye’nin tarihi güzellikleri milli takım paylaşımlarında
Anahtar Kelimeler:
Formula 1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vergi memuru ‘bilgisayarın ekranını paylaştı’ sosyal medya karıştı!

Vergi memuru ‘bilgisayarın ekranını paylaştı’ sosyal medya karıştı!

Altının kaderi buna bağlıydı! İki ihtimal arasında yön belli oldu

Altının kaderi buna bağlıydı! İki ihtimal arasında yön belli oldu

O isme kesin gözüyle bakılıyordu! Tecrübeli hocadan ret: Fenerbahçe'ye gelemem!

O isme kesin gözüyle bakılıyordu! Tecrübeli hocadan ret: Fenerbahçe'ye gelemem!

Meğer bilerek kart görüyormuş! Yıldız isme bahis cezası

Meğer bilerek kart görüyormuş! Yıldız isme bahis cezası

Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray korkusu! Frankfurt yönetimi şimdiden harekete geçti

Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray korkusu! Frankfurt yönetimi şimdiden harekete geçti

Fenerbahçe'den Mourinho yalanlaması!

Fenerbahçe'den Mourinho yalanlaması!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.