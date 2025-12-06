SPOR

Premier Lig'de deprem! Zirvede neler oluyor?

Lider Arsenal, Premeir Lig’in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa’ya 90+5. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Premier Lig'de deprem! Zirvede neler oluyor?
Emre Şen

Premeir Lig’in 15. haftasında Aston Villa ile Arsenal, Villa Park’ta karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, müsabakanın 36. dakikasında Matty Cash’in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI

Premier Lig de deprem! Zirvede neler oluyor? 1

İkinci yarıda konuk takım, 52. dakikada Leandro Trossard’ın kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Aston Villa, 90+5. dakikada Emi Buendia’nın attığı golle de mücadeleyi 2-1’lik skorla kazandı.

Bu sonuçla ligde 11 maç sonra kaybeden ve toplamda 2. yenilgisini alan lider Arsenal, 33 puanda kaldı. Ligde üst üste 5. galibiyetini elde eden Aston Villa ise puanını 30’a çıkardı ve zirve takibini sürdürdü.

