Formula 1'de sıradaki durak Monaco

Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Yarış ise 23 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. Monaco Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın üç, Red Bull-Honda'dan Max Verstappen'in ise bir birinciliği bulunuyor.

Formula 1'de pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 94 puan Max Verstappen (Hollanda): 80 Valtteri Bottas (Finlandiya): 47 Lando Norris (Büyük Britanya): 41 Charles Leclerc (Monaco): 40

TAKIMLAR KLASMANI

Mercedes: 141 Red Bull: 112 McLaren: 65 Ferrari: 60 Alpine: 15

KAYNAK: AA

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