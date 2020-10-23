Formula 1'de sıradaki durak Portekiz

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 12. etabı, Portekiz'in Portimao kentindeki 4 bin 653 metrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 66 tur üzerinden yapılacak. Yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 25 Ekim Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.
Şu ana kadar şampiyonayı lider götüren Mercedes'ten Lewis Hamilton 7, takım arkadaşı Valtteri Bottas 2, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly birer kez podyumun zirvesine çıktı. Portekiz'deki 12. etap öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 230 puan
Valtteri Bottas (Finlandiya): 161
Max Verstappen (Hollanda): 147
Daniel Ricciardo (Avustralya): 78
Mercedes: 391
Red Bull-Honda: 211
Racing Point: 120
McLaren: 116
(AA)
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