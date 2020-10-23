SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Formula 1'de sıradaki durak Portekiz

Formula 1'de sıradaki durak Portekiz

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 23.10.2020 11:26 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Portekiz'in ev sahipliği yapacağı sezonun 12. yarışıyla sürecek.

Formula 1'de sıradaki durak Portekiz

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 12. etabı, Portekiz'in Portimao kentindeki 4 bin 653 metrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 66 tur üzerinden yapılacak. Yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 25 Ekim Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

Şu ana kadar şampiyonayı lider götüren Mercedes'ten Lewis Hamilton 7, takım arkadaşı Valtteri Bottas 2, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly birer kez podyumun zirvesine çıktı. Portekiz'deki 12. etap öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

  1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 230 puan

  2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 161

  3. Max Verstappen (Hollanda): 147

  4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 78

  5. Sergio Perez (Meksika): 68

TAKIMLAR KLASMANI

  1. Mercedes: 391

  2. Red Bull-Honda: 211

  3. Racing Point: 120

  4. McLaren: 116

  5. Renault: 114

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Emre Sakçı'nın altın madalya gururuEmre Sakçı'nın altın madalya gururu
Galatasaray'dan sürpriz 11Galatasaray'dan sürpriz 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Dünya devi Milli yıldızın peşinde!
Dünya devi Milli yıldızın peşinde!
Ben de geri dönerim o zaman
Ben de geri dönerim o zaman
8 gollü düelloda Sivasspor mağlup oldu
8 gollü düelloda Sivasspor mağlup oldu
Emre Akbaba'nın son hali yürek burktu!
Emre Akbaba'nın son hali yürek burktu!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Mikrofonu açık unuttu, canlı yayında küfür etti!
Mikrofonu açık unuttu, canlı yayında küfür etti!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Lionel Messi: Barcelona'dan ayrılmakta kararlı görünen yeşil sahaların 'uzaylısı'
Lionel Messi: Barcelona'dan ayrılmakta kararlı görünen yeşil sahaların 'uzaylısı'
Wanda Nara, iç çamaşırlı pozlarıyla yürek hoplattı...
Wanda Nara, iç çamaşırlı pozlarıyla yürek hoplattı...
Lionel Messi: Sıradaki takım neresi olacak?
Lionel Messi: Sıradaki takım neresi olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Formula 1'de sıradaki durak Portekiz
Formula 1'de sıradaki durak Portekiz
BBC anketi: İngiltere’de sosyal medyada kadın sporculara yönelik tacizler 5 yılda 2 kat arttı
BBC anketi: İngiltere’de sosyal medyada kadın sporculara yönelik tacizler 5 yılda 2 kat arttı
Formula 1'de Grosjean ve Magnussen sezon sonu Haas'tan ayrılacak
Formula 1 ekibinde 2 pilot birden ayrılıyor!
Jürgen Klopp Liverpool'u nasıl şampiyon yaptı?
Jürgen Klopp Liverpool'u nasıl şampiyon yaptı?
Medipol Başakşehir 6 yılda nasıl Süper Lig'in 6. şampiyonu oldu?
Medipol Başakşehir 6 yılda nasıl Süper Lig'in 6. şampiyonu oldu?
Milli yüzücü Emre Sakçı'nın altın madalya gururu
Emre Sakçı'nın altın madalya gururu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.