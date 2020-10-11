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Formula 1 Eifel GP'de kazanan Hamilton

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 11.10.2020 17:41 | Son Güncelleme

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 11'inci yarışı olan Eifel Grand Prix'de kazanan Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu. Büyük Britanyalı yıldız bu zaferle birlikte, Formula 1 tarihinin en çok yarış kazanan pilotu Michael Schumacher ile galibiyet sayısını eşitlemeyi başardı.

Formula 1 Eifel GP'de kazanan Hamilton

Formula 1'de sezonun 11'inci yarışı, Almanya'da bulunan Nürburgring pistinde koşuldu. Pole pozisyonunda start alan Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas'ın dışarıda kaldığı yarışta kazanan, kariyerindeki 91'inci galibiyetine ulaşan Lewis Hamilton olurken, 2'nci sırada Red Bull'dan Max Verstappen, 3'üncü sırada ise Renault'dan Daniel Ricciardo yer aldı.
Bottas'ın yanı sıra McLaren'den Lando Norris, Red Bull'dan Alexander Albon, Renault'dan Esteban Ocon ve Williams'tan George Russell da yarışı tamamlayamadı.

HAMILTON, SCHUMACHER'İ YAKALADI

Mercedes'in Büyük Britanyalı yıldız pilotu Hamilton bu galibiyetle birlikte zirveye ortak oldu. Hamilton, 91 yarış kazanarak "Formula 1'de en çok yarış kazanan pilot" unvanına sahip olan efsane isim Michael Schumacher ile galibiyet sayısını eşitledi ve adını tarihe yazdırdı.
Yarışın ardından Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, Lewis Hamilton'a Schumacher'in kaskını hediye etti.

RICCIARDO, RENAULT'DAKİ İLK PODYUMUNA ULAŞTI

Öte yandan 2019 sezonunun başında Red Bull'dan Renault'ya geçen Avustralyalı pilot Daniel Ricciardo, Fransız ekibindeki ilk podyumuna ulaştı. Eifel GP'yi Red Bull pilotu Max Verstappen'in arkasında 3'üncü sırada tamamlayan Ricciardo, Renault kariyerindeki ilk podyumuna ulaşmış oldu. Gelecek sezon için McLaren ile el sıkışan Ricciardo, bu podyumla birlikte kariyerindeki 30'uncu podyumuna ulaştı.

LİDER HAMILTON

Eifel Grand Prix'nin ardından Mercedes'in yıldızı Lewis Hamilton liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı. Pilotlar sıralamasında en yakın rakibi Valtteri Bottas'ın yarış dışında kaldığı mücadelede ipi göğüsleyen Büyük Britanyalı pilot, puanını 230'a çıkartarak en yakın rakibi Bottas'a 69 puan fark attı. Red Bull pilotu Max Verstappen 147 puanla ikinci sırayı yakından takip ederken, 4'üncü sırada ise 78 puanla Renault pilotu Daniel Ricciardo yer aldı.

MERCEDES AÇIK ARA ÖNDE

Takımlar sıralamasında ise Mercedes açık ara liderliğini sürdürdü. Mercedes, 391 puanla liderliğine devam ederken, 2'nci sırada 211 puanla Red Bull, 3'üncü sırada 120 puanlı Racing Point ve 4'üncü sırada 116 puanlı McLaren yer aldı.

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