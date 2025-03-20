Formula 1'in efsane ismi hayatını kaybetti!

EDDIE JORDAN'IN AİLESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Eski Formula 1 takımı sahibi, TV yorumcusu ve girişimci Eddie Jordan OBE'nin vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Geçtiğimiz 12 ay boyunca agresif bir prostat kanseri türüyle mücadele ettikten sonra, 20 Mart 2025'in erken saatlerinde, 76 yaşında, Cape Town'da ailesinin yanında huzur içinde hayata veda etti. EJ gittiği her yere bol miktarda karizma, enerji ve İrlanda cazibesi getirdi. Onun varlığı olmadan hepimizde büyük bir boşluk var. Çok sayıda insan tarafından özlenecek, ancak bize üzüntümüzde gülümsememizi sağlayacak tonlarca harika anı bıraktı.”