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Formula 1'in İstanbul ayağına Lewis Hamilton hızlı başladı

08.10.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı Türkiye Grand Prix'sinde heyecan saat 11.30'daki 1. antrenman seansıyla başladı. Lewis Hamilton, yumuşak lastiklerle 1.24.511 ile şu ana kadar en hızlı turu atan pilot oldu.

Formula 1'in İstanbul ayağına Lewis Hamilton hızlı başladı

Türkiye GP'si antrenman turları ile başladı.Lewis Hamilton, içten yanmalı motorunu değiştirdiği için İstanbul Park'ta 10 sıra grid cezası aldı.

REKOR KIRDI

Lewis Hamilton, yumuşak lastiklerle 1.24.511 ile şu ana kadar en hızlı turu atan pilot oldu.

İSTANBUL'A ÖZEL KUPA

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Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'si için özel kupa hazırlandı. Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası, sporseverlerin yakından bildiği ünlü 8'inci viraj ile Türk kültüründen esintiler taşıyor. Metalik gri ve bronz renginde, 5 kilo ağırlığında ve 50 santimetre yüksekliğe sahip kupada, pilotların en çok zorlandıkları 8'inci viraj teması işlenirken, kupanın üst bölümünde ay ve yıldız figürleri, kaidesinde ise Türk motifleri yer alıyor. Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turu 9 Ekim Cumartesi, yarış ise 10 Ekim Pazar günü yapılacak.

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Formula 1
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