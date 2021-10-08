Formula 1'in İstanbul ayağına Lewis Hamilton hızlı başladı

Türkiye GP'si antrenman turları ile başladı.Lewis Hamilton, içten yanmalı motorunu değiştirdiği için İstanbul Park'ta 10 sıra grid cezası aldı.

REKOR KIRDI

Lewis Hamilton, yumuşak lastiklerle 1.24.511 ile şu ana kadar en hızlı turu atan pilot oldu.

İSTANBUL'A ÖZEL KUPA

Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'si için özel kupa hazırlandı. Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası, sporseverlerin yakından bildiği ünlü 8'inci viraj ile Türk kültüründen esintiler taşıyor. Metalik gri ve bronz renginde, 5 kilo ağırlığında ve 50 santimetre yüksekliğe sahip kupada, pilotların en çok zorlandıkları 8'inci viraj teması işlenirken, kupanın üst bölümünde ay ve yıldız figürleri, kaidesinde ise Türk motifleri yer alıyor. Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turu 9 Ekim Cumartesi, yarış ise 10 Ekim Pazar günü yapılacak.

