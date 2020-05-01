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  4. Formula 1'in Macaristan etabı seyircisiz düzenlenecek

Formula 1'in Macaristan etabı seyircisiz düzenlenecek

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 01.05.2020 15:29 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Macaristan etabı, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz gerçekleştirilecek.

Formula 1'in Macaristan etabı seyircisiz düzenlenecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, 2 Ağustos'ta yapılması planlanan Macaristan Grand Prix'sinin hükümetin ülkede 500'den fazla seyircinin katılacağı bütün organizasyonları yasaklaması nedeniyle seyircisiz yapılacağı belirtildi.

Salgın sebebiyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap, ertelendi veya iptal edildi. Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlaması bekleniyor.

(AA)

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