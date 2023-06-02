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Formula 1 İspanya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta? Formula 1 yarışları hangi kanalda? F1’de 8. etap İspanya'da

02.06.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. etabı İspanya Grand Prix'i ile devam edcek. 66 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışlar İspanya'nın Barcelo'na kentinde bulunan Barcelona-Catalunya pistinde yapılacak. Birçok kişi arama motorlarında F1 yarışları ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Formula 1 İspanya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta? Formula 1 yarışları hangi kanalda?

Formula 1 İspanya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta? Formula 1 yarışları hangi kanalda? F1’de 8. etap İspanya'da

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. etabı için nefesler tutuldu. Bilindiği üzere, Sezonun 6. etabı Emilia Romagna Grand Prix'si ise İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edilmişti. Öte yandan şu ana dek Red Bull'dan Max Verstappen 4 ve Sergio Perez 2 kez podyumun zirvesine çıkmayı başardı. İşte Formula 1 İspanya Grand Prix'si hakkında merak edilenler...

FORMULA 1 İSPANYA GRAND PRİX'İ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Formula 1 İspanya Grand Prix'sinde sıralama turları 3 Haziran Cumartesi günü Türkiye Saati ile 17.00'de, yarış ise 4 Haziran Pazar günü 16.00'da başlayacak.

FORMULA 1 İSPANYA GRAND PRİX'İ HANGİ KANALDA?

Formula 1 İspanya Grand Prix heyecanı S Sport ve S Sport + kanalında canlı olarak ekrana gelecek.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar:

  1. Max Verstappen (Hollanda): 144 puan
  2. Sergio Perez (Meksika): 105
  3. Fernando Alonso (İspanya): 93
  4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 69
  5. George Russell (Büyük Britanya): 50

Takımlar:

  1. Red Bull: 249
  2. Aston Martin: 120
  3. Mercedes: 119
  4. Ferrari: 90
  5. Alpine: 35
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Anahtar Kelimeler:
İspanya Formula 1 sezon

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