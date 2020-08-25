Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 ne zaman? İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de geniş bir izleyici kitlesi bulunan Formula 1 yarışı 9 sene aradan sonra Türkiye’ye dönüyor. Dünyanın bir numaralı motor sporları organizasyonu olarak kabul edilen Formula 1 tekrar Türkiye’de düzenlenecek. Yaşanan gelişmeye göre FIA, Formula 1 takvimi içerisine Türkiye Grand Prix’ini de dahil etti. Şimdi Formula 1 İstanbul 2020 ile ilgili çok sayıda soruya yanıt aranıyor. Formula 1 İstanbul biletleri satışa çıktı mı? Biletler ne kadar olacak? Formula 1 İstanbul 2020 ne zaman gerçekleşecek? İşte tüm detaylar...

İSTANBUL’DA FORMULA 1 NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Formula 1’in Türkiye’ye geri dönüşü müjdelendi. Formula 1 İstanbul Grand Prix’i 13 Kasım - 15 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleşecek. Böylece İstanbul Park 13-15 Kasım tarihlerinde Formula 1 organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Haber, Formula 1 tutkunlarının şimdiden heyecanlanmasına sebep oldu.

FORMULA 1 İSTANBUL PİSTİ NEREDE?

Formula 1’in İstanbul’da yapılacağının öğrenilmesinin ardından İstanbul Park nerede sorusunun cevabı da araştırılmaya başladı. İstanbul’da dünya standartlarında bir yarış pisti olan İstanbul Park pisti 2005 ile 2011 yılları arasında toplam 7 yarışa ev sahipliği yaptı. İstanbul Park, Sabiha Gökçen Havalimanına yaklaşık 10 km uzaklıkta bulunuyor. Tam adresi ise; Akfırat Mahallesi, Göçbeyli Bulvarı, No:1, Tuzla-İstanbul şeklinde. Akfırat, Tuzla’da bulunan İstanbul Park; yaklaşık 150 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip. İstanbul Park, 2012 senesinde Grand Prix Formula 1 takvimi içerisinde çıkarılmıştı.