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Formula 1 Japonya GP kim kazandı?

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
06.04.2025 09:09
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Formula 1 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 2025 sezonunun üçüncü durağı olan Japonya Grand Prix'si, 4 Nisan'da start alan yarış haftasıyla motor sporları tutkunlarını ekran başına kilitliyor. Çin GP’sinde damalı bayrağı ilk sırada gören Oscar Piastri'nin ardından gözler bu kez ikonik Suzuka pistine çevrildi. Peki 6 Nisan Formula 1 Japonya GP kim kazandı?

Formula 1 Japonya GP kim kazandı?

2025 Formula 1 sezonunun heyecanı, 6 Nisan Pazar günü düzenlenen Japonya Grand Prix'si ile devam ediyor. Takvimde sezonun üçüncü etabı olan bu heyecan dolu yarış, 4 Nisan'da başlayan etkinliklerle Suzuka'da gerçekleşti. Çin Grand Prix'sinde üstün performans sergileyerek birinciliği elde eden Oscar Piastri'nin ardından, Japonya'da kimin zafere ulaşacağı merakla bekleniyor. Peki Formula 1 Japonya GP kim kazandı? İşte Formula 1 yarış takvimi!

FORMULA 1 JAPONYA GP KİM KAZANDI?

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◻ 5 Nisan 2025 Formula 1 sezonunun üçüncü yarışı olan Japonya Grand Prix'sinde sıralama turlarının galibi Red Bull pilotu Max Verstappen oldu. ◻ Suzuka pistinde gerçekleşen seans boyunca etkileyici bir performans sergileyen Verstappen, attığı en hızlı tur ile pole pozisyonunu elde etti. ◻ Sıralama turlarında büyük çekişme yaşanırken, Verstappen'i yalnızca 0.012 saniye geriden takip eden McLaren pilotu Lando Norris ikinci sırayı alırken, takım arkadaşı Oscar Piastri ise 0.044 saniyelik farkla üçüncü sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
spor Formula 1
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