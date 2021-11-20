Formula 1 Katar Grand Prix'sinde pole pozisyonun sahibi belli oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışına Katar ev sahipliği yapıyor. Takvimin sondan üçüncü yarışı Başkent Doha'nın kuzeyinde yer alan 5,4 kilometre uzunluğundaki Losail Pisti'nde 57 tur üzerinden düzenlenecek.

Katar Grand Prix'sinin sıralama turlarında pole pozisyonunu Lewis Hamilton kazandı. Şampiyona lideri Max Verstappen 2. sırada yer alırken, Valtteri Bottas yarışa 3. sırada başlayacak.

Bu sezon pilotlar klasmanındaki şampiyonluk yarışında büyük bir çekişmeye sahne olan organizasyonda, Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın ise 6 yarış galibiyeti bulunuyor. Sergio Perez, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo ve Valtteri Bottas ise birer yarıştan galip ayrıldı.

Yarış 21 Kasım Pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak.

KATAR GRAND PRIX'SİNDE SIRALAMA SONUÇLARI

Lewis Hamilton 1.20.827. Max Verstappen 1:21.282. Valtteri Bottas 1:21.478. Pierre Gasly 1:21.640. Fernando Alonso 1:21.670. Lando Norris 1:21.731. Carlos Sainz Jr 1:21.840. Yuki Tsunoda 1:21.881. Esteban Ocon 1:22.028. Sebastian Vettel 1:22.785.

PUAN TABLOSU

- Pilotlar

Max Verstappen (Hollanda): 332,5 puan Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 318,5 puan Valtteri Bottas (Finlandiya): 203 Sergio Perez (Meksika): 178 Lando Norris (Büyük Britanya): 151

- Takımlar