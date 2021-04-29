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Formula 1 Türkiye GP ne zaman? Formula 1 biletleri ne zaman satılacak?

29.04.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Normal şartlarda 13 Haziran’da Kanada’da yapılması planlanan Formula 1 Grand Prix’i, Türkiye takvimine alındı. Geçtiğimiz yıl da Türkiye’de yapılan Formula 1, yeni sezonda da Türkiye takviminde yer aldı.

Formula 1 Türkiye GP ne zaman? Formula 1 biletleri ne zaman satılacak?

Konuyla ilgili açıklama yapan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ak, bu karardan dolayı mutlu olduklarını belirterek, bu anlaşmanın Formula 1’in Türkiye’nin yarış takviminde daimi olarak yer alması için anahtar niteliğinde olduğunu öne sürdü.

Formula 1TM yarışlarının Türkiye’ye geri getirilmesi görevinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca Intercity İstanbul Park’a verildiğini anımsatan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1TM’i geçen sene Türkiye’ye kazandırdıklarına işaret ederek, Formula 1TM yönetimi ve tüm yarışseverlerin organizasyondan çok memnun kaldığını vurguladı.

Turkish Grand Prix 2020’nin, yılın en iyi Formula 1TM yarışı seçildiğine dikkati çeken Ak, 2021 yılı için Formula 1TM yönetimiyle yapılan temasların sonuç verdiğini aktararak, bu önemli organizasyonu tekrardan Türkiye’ye getirdiklerini söyledi. Ak, Intercity İstanbul Park’taki bu büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp, tüm dünyaya İstanbul’u hak ettiği şekilde tanıtmaya devam edeceğiz edeceklerini belirtti.

2021 YARIŞI UZUN SÜRELİ BİR SÖZLEŞMENİN HABERCİSİ

Formula 1TM yönetimiyle yeni sezon için yineleyen Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, bu anlaşmanın Türkiye’nin yarış takviminde daimi olarak yer alması adına bir anahtar niteliğinde olduğunu kaydederek, “Bu anlaşmayı da geçen sene olduğu gibi Intercity olarak, devletimize yük olmadan, tüm sorumlulukları kendimiz üstlenerek tamamladık. Tüm dünyanın içinde olduğu bu zor dönemde gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma, Türkiye için uzun süreli bir sözleşmenin de habercisi niteliğindedir” ifadelerini kullandı.

FORMULA 1 BİLETLERİ NE ZAMAN SATILACAK?

Bilet satışı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Ak, “Devletimizin aldığı salgın önlemleri ve çalışmaları vesilesiyle en kısa zaman içerisinde biletleri satışa çıkarmayı planlıyoruz. Yarışın gerçekleştirileceği tarihe baktığımızda, yarış için ülkemizi ziyaret edecek yabancı misafirlerin turizme de katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sadece yarış ekiplerinin bile ekonomimize milyonlarca dolarlık katkı sağladığı Formula 1TM organizasyonu, yabancı izleyicilerin de gelişi ile önemli bir döviz girdisine imkan sağlayacaktır” açıklamasında bulundu.


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korona partisi adamlar nsl kullaniyor bizimkileri afrikaya yaptiklarinin guncel hali

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