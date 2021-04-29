Formula 1 Türkiye GP ne zaman? Formula 1 biletleri ne zaman satılacak?

Konuyla ilgili açıklama yapan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ak, bu karardan dolayı mutlu olduklarını belirterek, bu anlaşmanın Formula 1’in Türkiye’nin yarış takviminde daimi olarak yer alması için anahtar niteliğinde olduğunu öne sürdü.

Formula 1TM yarışlarının Türkiye’ye geri getirilmesi görevinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca Intercity İstanbul Park’a verildiğini anımsatan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1TM’i geçen sene Türkiye’ye kazandırdıklarına işaret ederek, Formula 1TM yönetimi ve tüm yarışseverlerin organizasyondan çok memnun kaldığını vurguladı.

Turkish Grand Prix 2020’nin, yılın en iyi Formula 1TM yarışı seçildiğine dikkati çeken Ak, 2021 yılı için Formula 1TM yönetimiyle yapılan temasların sonuç verdiğini aktararak, bu önemli organizasyonu tekrardan Türkiye’ye getirdiklerini söyledi. Ak, Intercity İstanbul Park’taki bu büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp, tüm dünyaya İstanbul’u hak ettiği şekilde tanıtmaya devam edeceğiz edeceklerini belirtti.