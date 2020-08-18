SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Formula 1 Türkiye'ye geri dönüyor

Formula 1 Türkiye'ye geri dönüyor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.08.2020 10:27 | Son Güncelleme

Formula 1, 9 yıllık aranın ardından Türkiye'ye dönüyor! Habertürk yazarı Fatih Altaylı, FIA kaynaklarından aldığı bilgiyle Formula 1'in Türkiye'ye seyircili olarak döneceğini açıkladı. Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 13-14-15 Kasım tarihlerinde Intercity İstanbul Park pistinde yapılacak.

Formula 1 Türkiye'ye geri dönüyor

Türkiye’de ilk kez 2005 yılında düzenlendikten sonra 2011 yılında Türkiye’ye veda eden Formula 1 yarışları, 9 yıllık aradan sonra bu yıl yeniden İstanbul’a dönüyor.

Dün gece yayınlanan Spor Saati programında Fatih Altaylı, FIA (Federation İnternationale D’Automobile) kaynaklarından aldığı bilgiye dayanarak “Kasım ayının 3 haftasında Formula 1 Yarışı seyircili olarak İstanbul’da yapılacak" açıklamasını yaptı. Altaylı’nın yüzde 99,9 tamam diyerek açık kapı bıraktığı organizasyonun Türkiye dönüşü konusunda, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı yayın sırasında Fatih Altaylı’ya “FIA Başkanı Jean Todt bize resmi haberi verdi. Tarih netleşti” diyerek müjdeyi kesinleştirdi.

TARİH DE BELLİ OLDU

Formula 1 Türkiye Grand Prix’si 13-14-15 Kasım günlerinde İstanbul’da Intercity İstanbul Park Pistinde yapılacak.

Bu kez kamu finansmanı olmadan, tamamen Intercity’nin girişimleri ve finansmanı ile Türkiye’ye gelecek olan Formula 1’in İstanbul’daki yarışı bu yıl seyircili olarak yapılacak olan 4 yarıştan biri olacak.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Pandemi koşullarında bir değişiklik olmaz ise sosyal mesafe kurallarına uygun bir biçimde seyirci alınması planlanıyor. Konu ile ilgili kesin açıklamayı bu hafta içinde Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak’ın yapması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp... Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp...
Japon tenisçi koronavirüse yakalandıJapon tenisçi koronavirüse yakalandı
Efsane isim ringe geri dönüyorEfsane isim ringe geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
Fenerbahçe, Jose Sosa transferini tamamladı!
Fenerbahçe, Jose Sosa transferini tamamladı!
Barcelona'da beklenen ayrılık gerçekleşti!
Barcelona'da beklenen ayrılık gerçekleşti!
Galatasaray, yeni transferini resmen açıkladı!
Galatasaray, yeni transferini resmen açıkladı!
Son paylaşımı yürek hoplatmıştı... Yeni paylaşımı kendinden söz ettirdi!
Son paylaşımı yürek hoplatmıştı... Yeni paylaşımı kendinden söz ettirdi!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Olimpiyatlara gidebilmek için bacağını kestirecek!
Olimpiyatlara gidebilmek için bacağını kestirecek!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Efsane isim ringe geri dönüyor
Efsane isim ringe geri dönüyor
Ünlü sporcu hayatını kaybetti! Şoke eden intihar iddiası...
Ünlü sporcu hayatını kaybetti! Şoke eden intihar iddiası...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Formula 1 Türkiye'ye geri dönüyor
Formula 1 Türkiye'ye geri dönüyor!
Barcelona: 8-2'lik Bayern hezimeti sonrası teknik direktör Quique Setien kovuldu
Barcelona: 8-2'lik Bayern hezimeti sonrası teknik direktör Quique Setien kovuldu
OPET Dünya Kurumsal Golf Turnuvası-Türkiye şampiyonları belli oldu
Golf Turnuvası-Türkiye şampiyonları belli oldu
Japon tenisçi Nishikori koronavirüse yakalandı
Japon tenisçi koronavirüse yakalandı
F1 İspanya Grand Prix'sini Hamilton kazandı
Hamilton yine kazandı
MotoGP'de Avusturya Grand Prix'sini Dovizioso kazandı
Avusturya Grand Prix'sini Dovizioso kazandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.