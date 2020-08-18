Formula 1 Türkiye'ye geri dönüyor!

Türkiye’de ilk kez 2005 yılında düzenlendikten sonra 2011 yılında Türkiye’ye veda eden Formula 1 yarışları, 9 yıllık aradan sonra bu yıl yeniden İstanbul’a dönüyor.

Dün gece yayınlanan Spor Saati programında Fatih Altaylı, FIA (Federation İnternationale D’Automobile) kaynaklarından aldığı bilgiye dayanarak “Kasım ayının 3 haftasında Formula 1 Yarışı seyircili olarak İstanbul’da yapılacak" açıklamasını yaptı. Altaylı’nın yüzde 99,9 tamam diyerek açık kapı bıraktığı organizasyonun Türkiye dönüşü konusunda, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı yayın sırasında Fatih Altaylı’ya “FIA Başkanı Jean Todt bize resmi haberi verdi. Tarih netleşti” diyerek müjdeyi kesinleştirdi.

TARİH DE BELLİ OLDU

Formula 1 Türkiye Grand Prix’si 13-14-15 Kasım günlerinde İstanbul’da Intercity İstanbul Park Pistinde yapılacak.

Bu kez kamu finansmanı olmadan, tamamen Intercity’nin girişimleri ve finansmanı ile Türkiye’ye gelecek olan Formula 1’in İstanbul’daki yarışı bu yıl seyircili olarak yapılacak olan 4 yarıştan biri olacak.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Pandemi koşullarında bir değişiklik olmaz ise sosyal mesafe kurallarına uygun bir biçimde seyirci alınması planlanıyor. Konu ile ilgili kesin açıklamayı bu hafta içinde Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak’ın yapması bekleniyor.

